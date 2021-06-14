民進黨反擊「不應把民代監督都視為惡意」　侯友宜回應了

▲新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜13日證實，他曾在電話中提醒總統蔡英文要「約束底下的人」，政治口水對防疫完全沒幫助，盼綠營停止抹黑謾罵，不過，民進黨反擊，侯不應把民代的監督都視為惡意，對此，侯友宜14日受訪時回應，上下一心、努力防疫才是最重要的。

侯友宜昨天表示，他最討厭政治口水，對防疫完全沒幫忙，過去他提出入境普篩、呼籲中央趕快進疫苗不要刁難，「結果呢？引來惡意的批評、抹黑、謾罵」，侯友宜強調，他是善意提醒總統，國難當頭，人民陷於水深火熱的時刻，敵人只有一個就是病毒，「請總統約束底下的人，大家一起團結防疫。」

侯友宜14日上午受訪時，被問到所謂約束是指哪個特定事件，還是指哪些人需要被約束？侯友宜表示，他只是還原當時候整個談話的內容，最重要的是在防疫期間，大家團結在一起，上下一心、努力防疫，我們好好做事。

不過，侯友宜昨天的發言仍遭綠營反擊「監督是天經地義」，民進黨發言人顏若芳更指，侯不應把所有新北市議員與民代的監督都視為惡意，還提到根據媒體網路民調，有超過47.7%的民眾非常不滿意侯友宜的防疫表現，對此，侯友宜僅回應「我們每一個人在自己的角色好好的努力做事，大家團結在一起，一起來防疫。」