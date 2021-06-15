綠營瘋狂圍剿侯友宜　國民黨質疑「蔡英文親自授意」

▲新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜13日在防疫記者會證實近日與總統蔡英文通話時，請她約束綠營人士，不要惡意謾罵。針對近期民進黨公職人員加大力道批判，國民黨發言人江怡臻質疑，這是不是蔡英文的授意呢，未來是否還會有同樣的戲碼發生？

江怡臻表示，蔡英文呼籲團結抗議，但是綠營不僅不積極幫忙採購國際合法疫苗，讓國人可以安心施打，盡速恢復經濟社會的安全，讓許多受困的民眾可以活下去，反而屢屢扭曲不實言論、製造分化，企圖轉移人民對中央政府的不滿。

江怡臻指出，合理有據、為人民發聲的監督，是天經地義的事情，但是惡意扭曲，鋪天蓋地，惟恐天下不亂的攻擊，就是政治抹黑的口水，如果不是這樣，怎麼會有在第一線抗疫的市長們，必須三番兩次請求中央協助？如果未來還是有同樣的戲碼發生，這是不是總統的授意呢？

江怡臻指出，很多針對新北市的批評都是子虛烏有，但是卻不見中央發聲制止，民進黨對在野黨的市長窮追猛打，對民進黨自己人的惡意抹黑卻沒有批評制止，這都顯得民進黨在國難當頭時，仍然只想著鞏固權力，在蔡政府的眼中，權力鬥爭更比人命更重要。

江怡臻指出，新北市疫情嚴峻，為了對抗疫情，第一線的警消醫護、公務員、民代、里長都在努力救人，傳遞訊息，但部分綠營人士及側翼，拿著錯誤的訊息、不實的言論、扭曲的事實，造成第一線人員還要一邊抗疫，一邊澄清真相。

江怡臻指出，目前全國最缺的就是疫苗，雙北市尤甚，中央政府何時能夠採購充足，就能及早挽救國人性命；國難當頭，新北市民與全國人民一樣，期待中央能真正與地方一條心，同心抗疫擺第一，政治鬥爭請放下，才能對疫情控制有所幫助。

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