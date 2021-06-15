「看妳離去卻無法送別...」　新冠死者家屬淚灑記者會

▲「新冠疫情政府失職，人民枉死！應補償慰問！」記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

台灣至14日截止累積452人染疫病逝，國民黨今（15日）召開「新冠疫情政府失職，人民枉死，應補償慰問」記者會，新冠死者家屬現身淚灑現場，痛斥政府無能，並要求國賠。國民黨主席江啟臣表示，將請立法院黨團提案，要求對因新冠肺炎死亡者發給新台幣30萬元慰助金、250萬元補償金；確診者5萬元慰助金、10萬元補償金。

江啟臣表示，默哀的是生命，不是冰冷的數字，政府錯誤的政策，沒盡到保護人民的責任，把人命當數字，把防疫當政治；至今沒有一位執政者負起責任，這不是傲慢，什麼才是傲慢，這些人命對政府來說到底算什麼，難道連最基本慰助、補償都做不到嗎。

江啟臣指出，國民黨團將提案，參考災防法有關各類災害受災者的救助種類及標準，以及過去九二一震災慰問金等規定，對因新冠肺炎確診而死亡者，發給每人30萬元，確診者每人5萬元的慰助金；以及參考過去台鐵普悠瑪、太魯閣號重大意外事故死亡者每人發放250萬元補償金的前例，發給這次新冠肺炎確診死亡者每人250萬元，確診者每人10萬元的補償金。

江啟臣並指出，國民黨將會支持與協助前衛生署長楊志良正在推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟；請政府不要讓國人陷於險境，現在最重要的是爭取安全有效經國際認證的疫苗。

記者會也邀請到因疫情過世的死者家屬陳小姐，她悲痛表示，今天站出來想為姊姊的枉死討公道，也想為跟她一樣因人為疏失失去家人的家屬一起站出來呼籲，生命不應該被這樣草率對待，一個人的死亡，代表一個家庭的破碎，她姊姊不幸感染新冠肺炎不是沒救，是政府無能害死了姊姊。

陳小姐陳情信：

最疼我的姊姊：



從五月一別後沒有想到竟然是最後一面天人永隔，我跟媽媽實在無法接受妳因確診就在醫院孤單的離去，而我們竟然無法靠近，這種撕心裂肺的痛有誰能夠明白，我今天站出來想為姊姊的枉死討公道，也想為跟我們一樣因人為疏失失去家人的家屬一起站出來呼籲，生命不應該被這樣草率對待，一個人的死亡代表是有一個家庭的破碎，我姊姊不幸感染新冠肺炎不是沒救，是政府無能害死了我的姊姊。如果同樣的事情發生在你們官員的身上你們做何感想？人命在你們的面前只代表一串數字，同島一命，你們真的有把百姓的命當作自己的命來守護嗎？你們高高在上又能了解小老百性失去親人的心痛嗎？今天我要代表我的姊姊，也要主動幫所有的死者發聲，要求中央檢討跟負起一切責任，讓枉死的姊姊跟所有的亡魂能夠安息。

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