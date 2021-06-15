　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「看妳離去卻無法送別...」　新冠死者家屬淚灑記者會

▲「新冠疫情政府失職，人民枉死！應補償慰問！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲「新冠疫情政府失職，人民枉死！應補償慰問！」記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

台灣至14日截止累積452人染疫病逝，國民黨今（15日）召開「新冠疫情政府失職，人民枉死，應補償慰問」記者會，新冠死者家屬現身淚灑現場，痛斥政府無能，並要求國賠。國民黨主席江啟臣表示，將請立法院黨團提案，要求對因新冠肺炎死亡者發給新台幣30萬元慰助金、250萬元補償金；確診者5萬元慰助金、10萬元補償金。

江啟臣表示，默哀的是生命，不是冰冷的數字，政府錯誤的政策，沒盡到保護人民的責任，把人命當數字，把防疫當政治；至今沒有一位執政者負起責任，這不是傲慢，什麼才是傲慢，這些人命對政府來說到底算什麼，難道連最基本慰助、補償都做不到嗎。

江啟臣指出，國民黨團將提案，參考災防法有關各類災害受災者的救助種類及標準，以及過去九二一震災慰問金等規定，對因新冠肺炎確診而死亡者，發給每人30萬元，確診者每人5萬元的慰助金；以及參考過去台鐵普悠瑪、太魯閣號重大意外事故死亡者每人發放250萬元補償金的前例，發給這次新冠肺炎確診死亡者每人250萬元，確診者每人10萬元的補償金。

江啟臣並指出，國民黨將會支持與協助前衛生署長楊志良正在推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟；請政府不要讓國人陷於險境，現在最重要的是爭取安全有效經國際認證的疫苗。

記者會也邀請到因疫情過世的死者家屬陳小姐，她悲痛表示，今天站出來想為姊姊的枉死討公道，也想為跟她一樣因人為疏失失去家人的家屬一起站出來呼籲，生命不應該被這樣草率對待，一個人的死亡，代表一個家庭的破碎，她姊姊不幸感染新冠肺炎不是沒救，是政府無能害死了姊姊。

陳小姐陳情信：

最疼我的姊姊：

從五月一別後沒有想到竟然是最後一面天人永隔，我跟媽媽實在無法接受妳因確診就在醫院孤單的離去，而我們竟然無法靠近，這種撕心裂肺的痛有誰能夠明白，我今天站出來想為姊姊的枉死討公道，也想為跟我們一樣因人為疏失失去家人的家屬一起站出來呼籲，生命不應該被這樣草率對待，一個人的死亡代表是有一個家庭的破碎，我姊姊不幸感染新冠肺炎不是沒救，是政府無能害死了我的姊姊。如果同樣的事情發生在你們官員的身上你們做何感想？人命在你們的面前只代表一串數字，同島一命，你們真的有把百姓的命當作自己的命來守護嗎？你們高高在上又能了解小老百性失去親人的心痛嗎？今天我要代表我的姊姊，也要主動幫所有的死者發聲，要求中央檢討跟負起一切責任，讓枉死的姊姊跟所有的亡魂能夠安息。

▲▼「新冠疫情政府失職，人民枉死！應補償慰問！」記者會。（圖／國民黨提供）

其他人也看了這些新聞...

國產疫苗7月開打　衛福部：不易應付新冠變種病毒
陳時中首透露「國產疫苗採購價」：單價比750元高一點
好心肝診所違規打疫苗！　北市衛生局長黃世傑口頭請辭

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸：現在是收集東南亞打臉印章？

柯建銘喊話「聞聲救苦」　朝野應讓紓困4.0預算在6月18日三讀

蔡英文政府已「全線開綠燈」　郭台銘買BNT疫苗剩最後關鍵資料

呂秀蓮砲轟蔡政府虛張聲勢、破洞百出　讓台灣變海角失樂園

拿補助又開高價　游淑慧曝公文批「混水」：趁疫情亂糟糟做的決定

北市里長批疫苗規劃：長輩爬萬芳「好漢坡」、輪椅族前後貼一起

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

向警察致敬　賴清德：謝謝你們用最堅定的行動守護人民

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸：現在是收集東南亞打臉印章？

柯建銘喊話「聞聲救苦」　朝野應讓紓困4.0預算在6月18日三讀

蔡英文政府已「全線開綠燈」　郭台銘買BNT疫苗剩最後關鍵資料

呂秀蓮砲轟蔡政府虛張聲勢、破洞百出　讓台灣變海角失樂園

拿補助又開高價　游淑慧曝公文批「混水」：趁疫情亂糟糟做的決定

北市里長批疫苗規劃：長輩爬萬芳「好漢坡」、輪椅族前後貼一起

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

向警察致敬　賴清德：謝謝你們用最堅定的行動守護人民

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

王思佳懷胎7月「細肩帶現身」四肢超細！正面被拍…友驚：布蓋不住了

全台陷入疫苗焦慮　謝金河以「水庫進水」比喻：天無絕人之路

Google開放Workspace免費用　稱家戶必備「民主討論利器」

在家防疫悶壞了？水果四選一測煩躁程度　網驚：有準！

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

遊戲拚跨界！微軟Xbox發表冰箱、華碩ROG推出泡麵　宏碁掠奪者有能量飲料

沒了旅客！武陵農場生態大爆發　「稀有野生動物」現身

吳依霖曝單身落寞時刻　打石膏「5天沒洗澡」癢癢又臭臭

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

快訊／端午連假大塞車被罵翻！　王國材道歉了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

快訊／「萬華破口」撤換石崇良？　陳時中2字回應快閃媒體

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

鴻海買BNT進法律商談階段　陳時中曝郭台銘開1條件

瑞豐夜市恢復營業　女立委：高雄打疫苗才能這麼兇

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

快訊／拚解除三級警戒！　柯文哲宣布改變戰術

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

蔡政府「全線開綠燈」　郭台銘買BNT疫苗剩最後資料

王浩宇：扣掉雙北個案早就符合降二級標準

更多熱門

相關新聞

75%酒精沒標保存期限　台酒解答

75%酒精沒標保存期限　台酒解答

全國防疫三級警戒延長至6月28日，口罩、酒精等防疫物資需求量依舊很高，但近期有民眾發現，買到的台灣菸酒75％酒精瓶身上沒有標示保存期限，只有裝瓶日期，因此感到很疑惑。其實台酒早在去年2月就曾公告解釋，防疫用75％酒精是防疫期間做為清潔使用，非屬酒類產品，且容器為玻璃瓶，故無須標示保存期限。

「孩童家庭防疫補貼」上路！18日可直接到ATM領1萬

「孩童家庭防疫補貼」上路！18日可直接到ATM領1萬

即／日外相：將對台灣追加提供疫苗！

即／日外相：將對台灣追加提供疫苗！

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

物品2步驟才能進家門　醫：通風半小時

物品2步驟才能進家門　醫：通風半小時

關鍵字：

國賠新冠肺炎江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

賈永婕究竟有多強？婚紗王國「只花2年千萬回本」

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面