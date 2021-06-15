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蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

▲▼立法院院會 國民黨主席 立委江啟臣堵訪 呼籲菜總統展出來面對當前疫情 國產疫苗相關問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文近日表示，泰國生產阿斯特捷利康藥廠（AZ），因泰國疫情嚴重，優先留在國內，台灣才延遲收到；不過，此說法遭到泰國總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）否認。對此，國民黨主席江啟臣批評蔡英文「實在很丟臉」，而且對新南向政策很傷。

蔡英文10日在廣播節目「綠色和平電台」上表示，台灣向阿斯特捷利康訂購了1000萬劑AZ疫苗，由於生產地在泰國，但近期泰國疫情嚴重，才會優先將疫苗留在泰國使用。不過，黛蘇麗在推特上澄清，泰國沒有阻擋阿斯特捷利康出口，這和廠商管理有關。

對此，江啟臣表示，蔡英文疫苗政策有錯誤就承認，不要把責任甩到其他國家去，被泰國打臉實在很丟臉，應該要好好面對錯誤、亡羊補牢，不要讓其他國家把總統府發言當「假消息中心」，對國家顏面很傷。

江啟臣也說，尤其蔡政府長期推動新南向政策，這不僅對南向沒加分也沒幫忙，更不用談對疫苗取得有任何幫助。

關於此爭議，總統府發言人張惇涵也13日晚間翻出蔡英文6月11日受訪相關段落的逐字稿，「疫苗有件事是說，現在各大藥廠提供的疫苗，和全世界的需求差很多，所以疫苗大家都在搶。從去年到今年簽差不多兩千萬劑的疫苗，不過疫苗有個特性是有效期，不能一次進，所以要分批進來。現在遇到的問題是，6月應該到的貨不足，主要是說供應台灣的大廠AZ疫苗，主要在泰國生產，現在泰國疫情較嚴重，所以他們就優先把疫苗給泰國使用。另一個亞洲大廠就是印度，但印度也很嚴重，所以六月我們的供應比較吃緊。」

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