　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂叫外送、逛網購！她嘆疫情下開銷大增...網揭1改變：省超多

▲▼網購,逛蝦皮,蝦皮購物。（圖／記者黃可昀攝）

▲網友點出，「在家防疫會一直逛網拍亂買，反而增加支出」。（圖／記者黃可昀攝）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒至今，民眾遵守防疫準則減少外出，或是分流在家上班，三餐則自煮或是叫外送來達到防疫效果，不過叫外送有運費要付，對於小資族負擔不小。就有一名女網友表示，雖然她是在家上班少了交通費，但其實整體「開銷也是變大」，因此好奇詢想問大家，疫情下大家的開銷變大還是變小？引發網友們熱議。

該名網友在PTT WomenTalk板以「疫情下開銷變大還是變小」為題發文，她表示在5月疫情爆發下，身邊的朋友因為不能出去吃大餐、出去玩，也減少出門著裝和化妝打扮的開銷，所以省了很多錢。但也有人說，因為無薪假減少收入，加上小孩在家遠距教學，所以花了更多錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0。（圖／翻攝自PTT）

原Po進一步表示，自己因為在家工作的關係，雖然薪水沒有差，但買了家用辦公室配備、冷氣開整天的電費，加上一堆消毒用品和健康補給品，開銷也是變大，因此想了解「疫情爆發到現在，大家開銷是變大還是小？」

貼文引起網友熱烈討論，許多網友紛紛表示因為「外送費」、「電費」導致開銷增加，加上「在家無聊會一直買網拍」、「變超多一直逛蝦皮，還有買咖啡廳的外帶餐，每天餐費爆增」、「電費和食材費增加」、「外送開銷變多」、「冷氣從一天12小變成24小」、「小孩居家需要玩具不然會發瘋」、「大啊，之前外食一天大概200解決，現在外送都300起跳」、「變多，以前肉類買全聯，菜類水果去菜市場，一個月3000有找，現都要去大賣場才能買齊，一個星期花800~1000」、「開銷漸漸變多吧，蔬果菜價都在漲了」。

但也有網友認為，疫情期間省下許多社交、娛樂支出，「開銷反而變小，才知道自己以前多會吃」、「薪水多存一萬」、「省了交通費和交際費」、「工作大影響後不敢亂花錢」、「變超省，以前每週出門喝酒，現在通通沒有」、「光是無法出國就省超多」、「少了聚餐丶化妝丶治裝丶油錢。多了買儲糧、3C」。

▼有網友點出，「外送費」是近期開銷增加的主因。（圖／記者林敬旻攝）

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

18歲木村光希出道拍電影！挑大樑「恐怖片女主角」…日網開酸

快艇雙槍合砍61分　喬治：我和雷納德是個健康組合

中國成為「系統性挑戰」　趙立堅痛批北約「搞小圈子」不得人心

無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍

卡本特6局好投奪勝！中止3連敗

半夜搗亂！調皮貓皇遭爸強行驅離 被抓腋下表情一臉憨：花生什麼事

生活熱門新聞

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

全台大血荒！庫存剩3.3天　衛福部喊話

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

全球疫情持續失控　醫師：被一心態害慘

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

才高興講電話...彰化染疫里長出院口吐白沫亡

獨／高雄男「染疫21天」現況曝！每天緊盯誰因他染疫

IG小模PO約砲！他實測加3個曝真相

更多熱門

相關新聞

疫情趨緩？名醫曝1個關鍵日：高興5秒就好

疫情趨緩？名醫曝1個關鍵日：高興5秒就好

本土疫情連3天單日個案低於200，今（15）日增加132例本土、8死亡。指揮官陳時中表示，疫情看似往好的地方前進，不過前台大感染科醫師林氏璧喊話，「高興5秒鐘就好」，認為要看6月28日前的疫情下降變化，才是重點。

在家悶壞！她「頭套曬襪架」cos武則天　一轉身嚇翻網

在家悶壞！她「頭套曬襪架」cos武則天　一轉身嚇翻網

哈瑪星長輩遠到8公里外巨蛋打疫苗　衛生局說分流

哈瑪星長輩遠到8公里外巨蛋打疫苗　衛生局說分流

宜蘭88歲以上長者明打疫苗　 20輛復康巴士接送

宜蘭88歲以上長者明打疫苗　 20輛復康巴士接送

台南新增佳里確診個案的丈夫及女兒陰轉陽

台南新增佳里確診個案的丈夫及女兒陰轉陽

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫網購電費外送費PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面