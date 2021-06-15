狂叫外送、逛網購！她嘆疫情下開銷大增...網揭1改變：省超多

▲網友點出，「在家防疫會一直逛網拍亂買，反而增加支出」。（圖／記者黃可昀攝）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒至今，民眾遵守防疫準則減少外出，或是分流在家上班，三餐則自煮或是叫外送來達到防疫效果，不過叫外送有運費要付，對於小資族負擔不小。就有一名女網友表示，雖然她是在家上班少了交通費，但其實整體「開銷也是變大」，因此好奇詢想問大家，疫情下大家的開銷變大還是變小？引發網友們熱議。

該名網友在PTT WomenTalk板以「疫情下開銷變大還是變小」為題發文，她表示在5月疫情爆發下，身邊的朋友因為不能出去吃大餐、出去玩，也減少出門著裝和化妝打扮的開銷，所以省了很多錢。但也有人說，因為無薪假減少收入，加上小孩在家遠距教學，所以花了更多錢。

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原Po進一步表示，自己因為在家工作的關係，雖然薪水沒有差，但買了家用辦公室配備、冷氣開整天的電費，加上一堆消毒用品和健康補給品，開銷也是變大，因此想了解「疫情爆發到現在，大家開銷是變大還是小？」

貼文引起網友熱烈討論，許多網友紛紛表示因為「外送費」、「電費」導致開銷增加，加上「在家無聊會一直買網拍」、「變超多一直逛蝦皮，還有買咖啡廳的外帶餐，每天餐費爆增」、「電費和食材費增加」、「外送開銷變多」、「冷氣從一天12小變成24小」、「小孩居家需要玩具不然會發瘋」、「大啊，之前外食一天大概200解決，現在外送都300起跳」、「變多，以前肉類買全聯，菜類水果去菜市場，一個月3000有找，現都要去大賣場才能買齊，一個星期花800~1000」、「開銷漸漸變多吧，蔬果菜價都在漲了」。

但也有網友認為，疫情期間省下許多社交、娛樂支出，「開銷反而變小，才知道自己以前多會吃」、「薪水多存一萬」、「省了交通費和交際費」、「工作大影響後不敢亂花錢」、「變超省，以前每週出門喝酒，現在通通沒有」、「光是無法出國就省超多」、「少了聚餐丶化妝丶治裝丶油錢。多了買儲糧、3C」。

▼有網友點出，「外送費」是近期開銷增加的主因。（圖／記者林敬旻攝）