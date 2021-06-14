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全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝主張每劑770元

▲▼疫苗價格比較。（圖／記者曾筠淇製）

▲疫苗價格比較。（圖／記者曾筠淇製）

記者陶本和／台北報導

近期國內針對疫苗價格有諸多質疑，根據國民黨去年在立院的提案，主張用115.5億元買1500萬劑國外疫苗，每劑約770元，事實上比國際多數疫苗的價格要高；而提案內容也要求政府，儘速研擬疫苗採購計畫，以及研發整合計畫。

衛福部長陳時中日前在立院備詢時透露，國產疫苗的採購價格，單價約「比750元高一點」。不過，高端疫苗二期臨床試驗10日解盲成功，確切價格也曝光，高端單劑量包裝的「預充填針劑」每劑881元，多劑量包裝（每瓶10劑）每劑則810元；至於聯亞方面，均採多劑量包裝（每瓶10劑），每劑750元。

特別的是，國民黨去年在立院的提案，主張以115.5億元，買1500萬劑國外疫苗，認為國外疫苗開發完成，恐先供應該國的內需，以及實際參與研發投資的合作國家，台灣將面臨無法及時購買國外疫苗的窘境，因此要求衛福部儘速研擬疫苗採購及研發整合計畫。

▼國民黨去年提案，主張115.5億購買1500萬劑疫苗，每劑約770元。（圖／立院公報）

▲▼國民黨去年提案，主張115.5億購買1500萬劑疫苗，每劑約770元。（圖／立院公報）

若攤開國際各類疫苗的價格，根據外媒《BioSpace》指出，莫德納每劑要價25美元至37美元（約新台幣690.2元至1021.49元）；AZ疫苗價格在不同地區的價格都不同，歐盟2.15美元（約新台幣59.36元）、英國和美國3美元至4美元（約新台幣82.82元至110.43元）、南非5.25美元（約新台幣144.94元）。

《BioSpace》還指出，中國科興疫苗（Sinovac Biotech）每劑要價29.75美元（約新台幣821.33元）；輝瑞-BNT為19.5美元（約新台幣538.35元）；美國諾瓦瓦克特（Novavax）16美元（約新台幣441.73元）；嬌生（Johnson & Johnson）10美元（約新台幣276.08元）；俄羅斯衛星-V（Russia’s Sputnik V Vaccine）10美元（約新台幣276.08元）；印度巴拉特生物科技（Bharat Biotech）最低2美元（約新台幣55.22元）；而中國康希諾生物（CanSino Biologics）的疫苗價格目前則未知。

▼疫苗價格比較。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼疫苗價格比較。（圖／記者曾筠淇製）

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全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

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