基層醫批疫苗預約「聯繫資料沒姓名」　柯文哲：要看就簽保密協定

記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，但陸續出現長者抱怨聲浪，禾馨醫療營運長林思宏也提及，北市網路預約系統的聯絡資料只提供身分證字號，沒有姓名，導致行政人員要加班聯絡長者。對此，台北市長柯文哲說，若要看到戶籍地、姓名，那就要簽保密協定負責任。

林思宏15日於臉書直言，「看到昨天台北市各級醫院、各基層診所的哀號聲，因為先進城市北市府的一個先進程式預約系統，導致所有行政人員端午節整天加班在聯絡長者，而且聯絡資料只有身份證字號，還沒有姓名喔。作為提供醫療一份子的大家，悶鍋應該快炸了嗎？」

林思宏也向民眾喊話，「今天來打疫苗千萬不要生氣，稍稍有點耐心都打得到，我們基層很努力，不要再拿我們當墊背了！」

針對林思宏提及聯絡資料沒有提供姓名，柯文哲於北市防疫記者會中回應，其實有身分證字號後，接到戶政系統就能看到對方姓名，若要把戶籍地址、姓名提供給醫院，「大家就要簽保密協定。」

柯文哲提及，一開始有想到個資問題，如果要得到更多的訊息，「那沒問題，因為既然是介接在戶政系統，就大家簽保密協定，對個資保護負責任，如果不願意負責任，就別看那麼多，要看這麼多就得負責任。」

▲北市85歲以上長者開始施打疫苗。（圖／記者黃國霖攝）

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▼柯文哲召開防疫記者會。（資料圖／北市府提供）