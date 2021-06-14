賈永婕勸募9千多萬恐違法？　陳時中：私下熱心捐贈沒有限制

記者許展溢／台北報導

藝人賈永婕在短短3天內，募集342台、一台要價27萬元的「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），分送各大醫院，引起各界許多讚賞，不過，現在有一種聲音質疑，如此鉅額的捐贈，是否違反《公益勸募條例》？中央流行疫情指揮中心今（14日）表示，私底下大家互相捐贈、揪團，不受限制。

▲賈永婕在短短時間內募集342台、一台要價27萬元的「救命神器」HFNC。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



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指揮官陳時中今在記者會提到，近來有人反映違反公益勸募條例，個案當然有相關的調查，不過沒有做任何的處分，並強調廣泛大型的公益勸募的條例裡有一點是，要獲中央報准才可以，「至於在私底下大家互相捐贈揪團，這不會在我們公共勸募條例的裡的限制」。

陳時中表示，大型公開的捐贈會受公益勸募條例限制，其餘這段時間要感謝很多人樂於慷慨解囊捐物資，匯集親朋好友力量做對社會善心的事情，最後重申大型公開對外勸募，就要受到公益勸募條例的約制。

賈永婕在臉書表示，因死神是沒有在放假的，所以就算是假期，「我們也要趕快爭取時間把救命神器送上第一線！正常採購從訂購到交貨，大約要3週到一個月的時間，我們3天內完成，病毒我跟你拼了！」若以一台27萬元來算，342台要價9234萬元。