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前男友不放手　高中妹FB「超怕他殺我ㄉ」竟成死亡預言

鄭女家屬向警方駁斥江男說法，指控是江男對鄭女糾纏不休。（東森新聞提供）

▲鄭女家屬向警方駁斥江男說法，指控是江男對鄭女糾纏不休。

圖文／鏡週刊

7年前，嘉義市發生一起「恐怖情人」情殺案，受害的鄭姓女學生年僅18歲，凶手是鄭女前男友、20歲的江男，2人曾交往4年，案發前7天分手，仍有往來。案發當天，江男與鄭女一同逛完夜市後，借鄭女租屋處浴室沖涼，卻發現垃圾桶有保險套，鄭女坦承與其他男子發生性關係，江男不滿鄭女分手沒多久就另結新歡，憤而將她勒斃。

江母向警方表示，兒子個性木訥不多話，也後悔一時衝動殺人，才有服藥輕生的念頭，但死者的母親則反駁指出，女兒早在一年多前就因江男劈腿提分手，之後才交其他男友，江男又要求復合，一直對女兒「勾勾纏」。

根據檢警調查，江男16歲時在嘉義鹿草一家飲料店打工，距離鄭女家的車廠很近，當時就讀國中、14歲的鄭女常去買飲料，二人因此結識交往。江男一開始對鄭女十分貼心，鄭女有空也會到店裡探班，旁人都認為這對小情侶感情十分穩定。

▼死者鄭女與江男在臉書上PO親暱合照，還會公然互稱寶貝放閃。

死者鄭女與江男在臉書上PO親暱合照，還會公然互稱寶貝放閃。（翻攝畫面）

但案發前一年，鄭女提出分手，江男拒絕並出手毆打，鄭母見女兒受傷因而要二人分手，江男還要求鄭女退還他送的禮物，之後長相甜美的鄭女出現追求者，並和一名軍人交往。

江男得知後又找藉口常和鄭女聊天，二人開始藕斷絲連。案發前半年，鄭女還在臉書寫下與江男的約會日記，但不久又在臉書po出已跟江男分手的訊息，並寫下「好恐怖」「超怕他殺我ㄉ」「被劈腿」等字眼。

江男也在臉書寫下「3年多的愛情…比不上認識幾個月的感情，真的好難釋懷，只好用沉默來表達我的憤怒，Fxxk」，還寫下「在愛情裡，最大的致命傷就是欺騙，等妳學會了坦白，再來跟我說愛」，二人隔空互相指責，讓外界霧裡看花，搞不清楚到底是誰劈腿。

▼江男在行凶前半年，就因鄭女另有交往對象而在臉書表達不滿。

江男在行凶前半年，就因鄭女另有交往對象而在臉書表達不滿。（翻攝臉書）

檢調查出，案發前鄭女的軍人男友也曾到租屋處找她，傍晚六點多離開時，在樓下看到江男，當時軍人男友還特地打電話給鄭女要她注意安全，鄭女回說：「只是出去算命。」「不會有事，沒關係。」只是她萬萬沒想到這通電話之後，就此天人永隔。

法官審理時認定，江男行凶時間長達近10分鐘，面對死者掙扎抵抗，甚至自己遭對方抓傷，卻完全不理會，顯示他致鄭女於死地的意志堅定。不過，考量江男於案發二個多小時後即自首，事後並賠償死者家屬280萬元，因此判決有期徒刑10年，要他為自己的過錯付出代價。

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