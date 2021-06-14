見小姐得過3關！老司機邊戴口罩邊辦事　曝一再冒險心情

▲中山區許多大樓內的小套房，現已淪陷為色情黑戶的聚集地。



圖文／鏡週刊

小姐曾向資深尋芳客阿豹提起，小姐工作的房內並沒有任何防疫措施，進門時不量體溫也沒酒精可以消毒，讓想要快活又深怕染疫的他，曾邊戴口罩邊辦事，更害怕萬一確診被疫調，讓買春足跡曝光沒面子，但阿豹卻仍抵擋不住春色誘惑，一再鋌而走險。

本刊調查，這些色情業者為了躲避查緝，已提高客人篩選機制。尋芳客須先向業者說明穿著，並通過特殊管道取得門禁密碼或磁扣，業者也會透過天花板上多台監視器，監控客人所有行動，更會要求客人將手機等身上物品集中一處以避免偷拍；業者透露，這些都是為能在疫情下維持生計的必要手段。

▼色情業者在套房內都配有監視器螢幕，讓小姐能隨時掌握門外狀況。



台北市議員徐立信表示，他先前質詢過台北市政府，有關萬華地區有違法性交易的狀況，但相關單位都沒有作為，最終卻因「人與人的連結」讓萬華變成疫情熱區，使得全台百業蕭條，讓他感到相當痛心。

徐立信近期也接獲民眾投訴，指北市中山區許多不肖色情業者和經紀，挖角無數外籍女子到中山區賣淫，使疫情下的色情黑戶問題變得更嚴重，希望市府能夠正視，不要再讓這些非法賣淫的外籍女子，成為疫情下的最大破口。

▼應召業者將電梯感應磁扣放在信箱，製圖引導尋芳客進入小姐房間。



如果說這些外籍女子賣淫，是為了生活迫不得已，那麼尋芳客求的不過就是一時快活，拿命去賭值得嗎？答案當然是否定的，而若破壞防疫規定的尋芳客，又是原本該戮力協助防疫的國軍弟兄，則更令人不齒。



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