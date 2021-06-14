垃圾桶有保險套！甜美高校妹分手後交新歡　遭大一前男友掐死

圖文／鏡週刊

7年前，嘉義市發生一起「恐怖情人」情殺案，受害的鄭姓女學生年僅18歲，凶手是鄭女前男友、20歲的江男，2人曾交往4年，案發前7天分手，仍有往來。案發當天，江男與鄭女一同逛完夜市後，借鄭女租屋處浴室沖涼，卻發現垃圾桶有保險套，鄭女坦承與其他男子發生性關係，江男不滿鄭女分手沒多久就另結新歡，憤而將她勒斃；江男犯案後驚慌返家，在母親勸說下到警局自首，最終被判處10年徒刑定讞。

2014年8月，就讀大一的20歲江男，與高二、18歲鄭女交往4年，期間分分合合，但當年8月1日，二人還共度七夕情人節，鄭女贈送情人節卡片及紀念照給江表達愛意；但二天後，江男前往鄭女位於嘉義市康樂街的租屋處，無意間看到鄭女的手機訊息，發現她與另名男子親密交談，心生不滿質問，還情緒失控掌摑對方，雙方當場互嗆分手。

二人怒氣平息後，又再度聯絡，更相約8月10日傍晚一起逛夜市。晚間八點多逛完夜市一起回到鄭女租屋處，江男因天熱滿身大汗，便借鄭女的浴室沖涼，卻在浴室垃圾桶內發現有使用過的保險套。

醋意再起的江男質問鄭女，是否和其他男子發生性關係？鄭女坦白承認，江男不滿鄭女分手沒多久就另結新歡，雙方再度發生口角。江男自覺感情受騙遭到劈腿，怒火中燒下掐住鄭女的頸部，後來又摀住口鼻，持續約10分鐘。

鄭女死命掙扎反抗，還抓傷江男手臂，但失去理智的江男不願鬆手，直到鄭女嘴唇發紫、口吐白沫失去意識才停止。江男因不確定鄭女是生是死，而將她放在床墊上，再以棉被覆蓋，接著收拾自己的物品，然後騎機車返家。

良心極度不安的江男回家後，一度企圖服藥尋短，所幸被母親發現阻止，他向母親坦承殺了鄭女；在母親不斷勸說下，當晚十一點多主動到派出所自首說：「我可能掐死我女友。」

警方獲報後，偕消防隊員趕到鄭女租屋處，凌晨一時多破門而入，發現僅著內衣褲、倒臥床上已氣絕身亡的鄭女，身上並出現屍斑。

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