人與人連結價碼狂飆　她們忙到「濕紙巾擦一擦」就上工

▲北市警方日前查獲一名19歲年輕女子（右），在賓館內與客人性交易。



圖文／鏡週刊

6月12日晚間，原該閃爍著五顏六色霓虹燈、鶯燕滿街的萬華三水街，在新冠肺炎疫情於當地爆發社區感染後，早已不復以往的繁華，許多茶室店家配合政府法令休業，無處可上班的小姐們也只能乖乖在家，只不過休業初期卻傳出，有27名在店家工作的外籍女侍失聯，因擔憂這些人成為防疫破口，移民署專勤隊還大動作訪查萬華40間藥局找人，所幸最後將人全數帶回。

這些小姐曾向阿豹提起，剛來台灣時以為只有萬華有性工作者，沒想到中山區才是最大的聚集地，且客人素質比萬華好很多，一次30、40分鐘的性交易，小姐能抽1千元以上，她們這才明白「台灣還有更好賺的地方」。

更重要的是，中山區不是疫情熱區，鮮少會有疫調人員、移民署、警方等人來打擾，就算真的有人來稽查，也可以從房裡的監視畫面看到，比起萬華「游擊戰」般的工作方式，許多姐妹都覺得安全許多。

▼原本在萬華流竄的非法外籍女侍，疫情期間直接當起樓鳳下海賣淫。



阿豹進一步表示，雖然因為疫情關係，夜生活的地方變少，但尋芳客需求仍在，在「求過於供」的狀況下，讓這些樓鳳生意大好、坐地起價，隨便一個都要3,800元以上，對比以前一次1,500到2,500元，價碼實在懸殊，還得等2、3個小時才會有空檔。

阿豹抱怨說，這樣的狀態也導致「服務品質」越來越糟，從前「鴛鴦浴」是基本流程，現在為趕時間，小姐有時只拿濕紙巾擦一擦身體，就想繼續「上工」，還要阿豹多給小費，才願意去浴室清洗。



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