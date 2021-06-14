全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

▲警方查出，無視防疫規定與小姐進行性交易的男客，身分竟是一名軍人，氣得大罵離譜。



圖文／鏡週刊

今年6月3日晚間，新竹縣警方接到民眾檢舉，轄內一間色情養生館偷偷營業，警方到場後發現，店家的店門跟電燈都未開，卻有人從後門出入，還有穿著清涼的小姐在送客，入內後查獲一對男女未戴口罩正在進行「人與人連結」，讓員警氣得大罵：「防疫期間耶！你們在幹嘛！」

於此同時，竟還有國軍士官到養生館找小姐大做雙人連結，性交易當下也未戴口罩，遭到警方逮捕，如此自私的行為讓國軍顏面盡失。把現場群聚的十多人移請衛生局裁處，再依妨害風化罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

本刊掌握，當天與小姐進行性交易的男客，竟是一名陸軍士官，離譜的是，該名士官隔日還回到營區，與多位同袍接觸，直到買春被逮的消息傳開，營內人員才開始清消，但已讓部隊所有人暴露在染疫風險中。

▼新竹警方日前查獲色情養生館違法營業，將現場十多人送交衛生局裁處。



該單位主管回覆本刊，單位內確實有人因性交易遭警方逮捕，掌握情資後也要求士官進行快篩，結果雖呈陰性反應，但為求慎重，仍要求該士官進行居家自主健康管理，目前也已決議將該士官記2大過並列入汰除名單。

面對全台疫情三級警戒，政府三令五申希望民眾避免非必要活動，但仍有人守不住個人行為，加上業者為賺取利益，使得疫情下的「色情黑戶」不斷增加，徐立信呼籲業者及民眾切勿投機或心存僥倖，配合政府防疫作為，避免成為防疫破口。



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