直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳無罩狂攬客

▲原本在萬華流竄的非法外籍女侍，疫情期間直接當起樓鳳下海賣淫。



圖文／鏡週刊

國內新冠肺炎疫情從機場飯店的機師破口，發展到萬華茶室的社區感染，導致本土病例大爆發，政府當下勒令所有八大行業停業，但本刊接獲爆料，指萬華茶室拉下鐵門後，許多原本在店內工作的逃逸外籍女侍，竟在色情業者加碼號召下當起「樓鳳」賣淫維生，成為疫情下的「色情黑戶」。

本刊卻接獲爆料指出，除了這些外籍女侍外，許多逃逸的的非法外籍女子，原本流竄在茶室或鑽石大樓周遭賣淫，但在萬華成為疫情熱區後，為了避免疫調及警方查緝，這些外籍女子被色情業者吸收，租起套房賣淫，化身俗稱的「樓鳳」，還利用各類通訊軟體高張豔幟、瘋狂攬客。



▼為了能讓客人看清容貌，這些外籍賣淫女與客人接觸時都未戴口罩。



爆料讀者阿豹告訴本刊，在疫情爆發前，他喜歡邀約朋友一同小酌晚餐，再帶著醉意到萬華茶室一帶續攤，在小姐作陪下大聲唱出生活無奈，然後搭計程車前往中山區找樓鳳發洩一番，才回家睡覺結束極樂一晚。

但由於當前疫情嚴峻，只剩在通訊群組裡選個女生共度春宵，作為他生活中的唯一樂趣，只不過阿豹意外發現，情色業者的攬客照片中，竟有以前在茶室上班的小姐，詢問之下才知這名小姐和數名姐妹，都已下海撈金。

▼許多原本在萬華地區流竄賣淫的外籍女子，現在被色情業者吸收到中山區賺皮肉錢。



阿豹拿著手機秀出一張張小姐攬客的照片說：「你看！這也是以前萬華的，你看她也是。」阿豹解釋，這些外籍小姐原本都在萬華工作，大多來自東南亞，年紀約30、40歲左右，靠著尚可溝通的中文，陪客人喝酒聊天賺錢，但從疫情爆發後，大多早已不知去向。

▼萬華茶室因受疫情影響關門歇業，導致這些外籍女侍下海撈金。



▼中山區許多大樓內的小套房，現已淪陷為色情黑戶的聚集地。



如今阿豹才得知，這些「粉紅兵團」早已轉戰中山區成為樓鳳，因為這些小姐不是護照過期，就是沒有身分證，在色情業者的幫忙下，利用小套房隱蔽身分，白天在房裡生活，日常用品則有馬伕負責，晚上就打開手機，在套房床上鋪上粉紅色保潔墊，做起皮肉生意。



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