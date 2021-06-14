群聚夜釣！花蓮釣客墜6m涵洞摔斷雙腿　10名同伴怕被罰竟將他丟包

記者蕭可正、陳韻如／花蓮報導

本土疫情嚴峻，全國進入三級警戒，但花蓮卻有10多名釣客不甩禁令，14日凌晨跑到東堤海邊夜釣，誇張的是，其中一人因不慎墜落6公尺深的涵洞，雙腿當場骨折，但他的同伴竟因擔心報警求援後會遭到罰款而將他丟包，直到其他釣客發現後才趕緊報警前往救援，並將人送醫。

▲ 花蓮釣客無視管制區夜闖提防夜釣，慘墜涵洞雙腿摔斷。（圖／記者蕭可正翻攝）

據了解，因為疫情嚴峻，漁業署早在5月22日就宣佈，漁港禁止垂釣，違規者將可依法開罰3萬至15萬。然而，花蓮一名29歲李姓釣客與十多名同伴卻不甩禁令，14日凌晨摸黑跑到東堤海邊釣魚。

由於花蓮漁港東堤屬於管制區，不准人車進入，因此有不少釣客常會趁者半夜前來，先將車停在1公里外的堤防邊再摸黑爬上堤防走到海邊釣魚，但沒想到李男卻在行走過程中，突然大叫一聲後墜落6公尺深的涵洞，當場將雙腿摔斷。

誇張的是，他的同伴竟因擔心報警求援會遭到罰款而將他丟包，一行人一哄而散，留下受傷的李男。直到有其他釣客報警，救難隊員才前往搶救，並動用電動吊臂，花了1個多小時才將人救上岸，緊急送醫後所幸並無大礙，但李男雙腿已無知覺。

對此，花蓮警方則表示，釣客們不甩禁令，還硬闖管制區，目前將會依法開罰，而由於李男其他同伴跑光，目前只有他的資料送交裁處。