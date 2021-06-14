全國首創！簡訊通知疫苗接種今早發出　台東採「完全預約制」

▲全國第一簡訊通知疫苗接種今早發出，台東採「完全預約制」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東首波8,000劑AZ疫苗，13日已開放預約，台東縣政府14日上午8時開始寄發簡訊通知昨天晚上18點前預約成功的民眾，民眾可依照簡訊內容所告知的分配施打時段、地點在前往施打，避免群聚造成危險。若在昨天1800點後預約成功者，將在今天晚上統一發送簡訊通知。

縣長饒慶鈴表示，簡訊通知預約方式為全國首創，台東幅員廣闊，為了準確掌握疫苗配發數量，不造成浪費，疫苗施打全面採取預約制。鄉親若想到台東市快打站施打者，可透過1999及網路預約，想到其他鄉鎮衛生所施打者，則可去電各地衛生所預約。若在昨天傍晚18點前使用1999或網路預約的民眾，今天早上系統已陸續發出簡訊通知施打時間及地點；而向15鄉鎮衛生所預約者，在地衛生所會有專人主動通知您施打時間。接獲通知者請在指定時間前往施打，有任何問題可電話洽詢當地衛生所或打1999專線詢問。

衛生局提醒，疫苗於6月15日早上8點開始施打，提醒民眾請務必依照預約時間前往施打，不要造成群聚狀況，接種時也請攜帶身分證、健保卡雙證件，醫事人員與養護機構工作人員請加帶工作證明文件。只要疫苗施打完畢，縣府將儘速向中央申請撥補下一批疫苗。

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