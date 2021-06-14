已取得中央同意　盧秀燕宣布給「懷孕醫事人員」莫德納疫苗！

▲醫護人員接種莫德納Moderna疫苗。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

疫情嚴峻，疫苗優先給第一線醫事人員接種，台中市長盧秀燕13日宣布，經取得中央同意，市府特別商請中國醫藥大學附設醫院6月15日及16日開設專責門診，提供懷孕醫事人員預約接種莫德納疫苗，請準媽媽醫事人員攜帶孕婦健康手冊及醫事人員執業執照前往接種，數量有限。

盧秀燕表示，醫護人員照顧病患面臨高風險，尤其懷孕的醫護人員更加辛苦，市府爭取懷孕醫事人員接種莫德納疫苗，加上感恩津貼、暖心住宿，莫德納疫苗經國外研究可讓孕婦接種，市府向中央徵詢並取得同意，醫院若還有莫德納疫苗，優先讓懷孕醫事人員施打。

台中市準媽媽醫事人員可向中國醫藥大學附設醫院預約登記，持醫事人員執業執照及孕婦健康手冊，於6月15日、16日前往施打。此外，台中市獲配的7萬劑AZ疫苗，13日起一連兩天開放第一至五類人員在4家醫院預約施打，截至13日中午12時已接種1085劑。

另外，針對長照機構住民與照護者，台中市府會媒合醫療院所，直接在機構施打，減少移動；居家式與社區式長照機構照顧者與照顧員，會在全市64處快打站施打；洗腎患者約8千多人，會分配疫苗，直接在洗腎中心醫療院所施打。

衛生局長曾梓展說明，第五類公費接種對象如有交通需求，衛生局可提供長照交通車、社會局提供復康巴士、交通局提供無障礙計程車，協助接送至快打站接種，並可使用敬老愛心卡優惠。