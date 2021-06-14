　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

已取得中央同意　盧秀燕宣布給「懷孕醫事人員」莫德納疫苗！

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

▲醫護人員接種莫德納Moderna疫苗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

疫情嚴峻，疫苗優先給第一線醫事人員接種，台中市長盧秀燕13日宣布，經取得中央同意，市府特別商請中國醫藥大學附設醫院6月15日及16日開設專責門診，提供懷孕醫事人員預約接種莫德納疫苗，請準媽媽醫事人員攜帶孕婦健康手冊及醫事人員執業執照前往接種，數量有限。

盧秀燕表示，醫護人員照顧病患面臨高風險，尤其懷孕的醫護人員更加辛苦，市府爭取懷孕醫事人員接種莫德納疫苗，加上感恩津貼、暖心住宿，莫德納疫苗經國外研究可讓孕婦接種，市府向中央徵詢並取得同意，醫院若還有莫德納疫苗，優先讓懷孕醫事人員施打。

台中市準媽媽醫事人員可向中國醫藥大學附設醫院預約登記，持醫事人員執業執照及孕婦健康手冊，於6月15日、16日前往施打。此外，台中市獲配的7萬劑AZ疫苗，13日起一連兩天開放第一至五類人員在4家醫院預約施打，截至13日中午12時已接種1085劑。

另外，針對長照機構住民與照護者，台中市府會媒合醫療院所，直接在機構施打，減少移動；居家式與社區式長照機構照顧者與照顧員，會在全市64處快打站施打；洗腎患者約8千多人，會分配疫苗，直接在洗腎中心醫療院所施打。

衛生局長曾梓展說明，第五類公費接種對象如有交通需求，衛生局可提供長照交通車、社會局提供復康巴士、交通局提供無障礙計程車，協助接送至快打站接種，並可使用敬老愛心卡優惠。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

ET快訊
全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐
一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

已取得中央同意　盧秀燕宣布給「懷孕醫事人員」莫德納疫苗！

細心拼湊案情巧合軌跡　台南警端節前助無名屍找到回家之路

AZ疫苗空運抵金門！　縣長楊鎮浯PO「室外開箱照」網傻眼：完了

快訊／櫃姐確診休館3日　台中新光三越明開門營業

端午防疫宅在家！新北攜手11家數位業者　三願望1次滿足顧台灣

馬祖獲中央增撥2000劑AZ疫苗　縣長劉增應：施打對象適度放寬

桃園高齡接種疫苗　免預約免排隊分齡分時段施打

桃園「企業快篩」採檢9258人　鄭文燦：外籍移工暫無感染

75歲至未滿80歲者恐跨界求疫苗　南投優先接種新增縣籍民眾

端午連假台東縱谷車流量銳減　伯朗大道超空曠

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

已取得中央同意　盧秀燕宣布給「懷孕醫事人員」莫德納疫苗！

細心拼湊案情巧合軌跡　台南警端節前助無名屍找到回家之路

AZ疫苗空運抵金門！　縣長楊鎮浯PO「室外開箱照」網傻眼：完了

快訊／櫃姐確診休館3日　台中新光三越明開門營業

端午防疫宅在家！新北攜手11家數位業者　三願望1次滿足顧台灣

馬祖獲中央增撥2000劑AZ疫苗　縣長劉增應：施打對象適度放寬

桃園高齡接種疫苗　免預約免排隊分齡分時段施打

桃園「企業快篩」採檢9258人　鄭文燦：外籍移工暫無感染

75歲至未滿80歲者恐跨界求疫苗　南投優先接種新增縣籍民眾

端午連假台東縱谷車流量銳減　伯朗大道超空曠

開打最重要　中職擬定南部泡泡比賽模式

垃圾桶有保險套！甜美高校妹分手後交新歡　遭大一前男友掐死

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

地方熱門新聞

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

盧秀燕宣布給懷孕醫事人員莫德納

南警端節前助無名屍找到回家之路

櫃姐確診休3天　台中三越明低調開門

馬祖獲增撥2000劑疫苗　縣長回應了

高雄領9萬100劑　1萬100劑用在這

桃園企業快篩採檢　外籍移工暫無感染

南投疫苗接種優先　新增縣籍民眾

男業務採檢6次才轉陽　9人採檢出爐

日月潭5天巨變！3張照證明逆轉回春

台東持續+0　疫苗採「完全預約制」

端午連假竹市垃圾清運不打烊

東港篩檢站外籍船員採高標PCR篩檢　首日39人全陰性

雲林2.4萬劑AZ疫苗快打站佈設曝光

更多熱門

相關新聞

縣市拚疫苗效率！陳時中：先打完先發配

縣市拚疫苗效率！陳時中：先打完先發配

中央流行疫情指揮中心陸續將日本贈送的124萬劑AZ疫苗配發各縣市，依疫苗接種順序1至7類族群施打。陳時中表示，124萬劑疫苗第二階段分配目標族群還是一樣，會評估6月15起的施打效率，再「微調」分配數量，「若提早完成第一階段縣市，則會提早發配。」對此，各縣市也力拚施打效率。

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

台塑員工回高雄確診！百名同鄉搭專車北返

台塑員工回高雄確診！百名同鄉搭專車北返

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染莫德納疫苗疫苗台中盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

醫師教回到家「8步驟」消毒專業SOP

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面