父確診身亡！兒沉默跪雨中突「情緒潰堤」…悲痛嘶喊：爸爸快跑

▲疫情嚴峻，台灣死亡個案超過400人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣進入本土社區流行疫情滿1個月，死亡個案也超過400人，無數生死離別的故事天天上演。一名父親因確診新冠肺炎離世，依規定家屬不能接觸，只能火化，因此死者兒子只能火葬場外面送行。然而在爸爸遺體進行火化時，原本都沉默不語的兒子突然情緒潰堤，顧不得自己正淋著大雨，跪在地上痛哭嘶吼「爸爸快跑」。

殯葬業者郭憲鴻（小冬瓜）分享案例，近日他處理一名確診病逝的父親，家屬依規定都不能送行，只能獨自將死者火化。不過當他開車駛入時，卻看到火葬場外跪著一名男子，對方正是死者兒子，當時外面還下著大雨，讓他相當不捨，不過也不知該如何安慰，只能叮嚀對方注意身體。

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▲依規定，確診身亡者只能進行火葬。（示意圖／CFP）

小冬瓜表示，隨著死者遺體即將進行火化，他突然聽到一聲撕心裂肺的哭吼。原來是跪在火葬場外的兒子不斷喊著，「爸爸快跑」，即使雨勢很大，還是可清晰聽見他努力向父親做最後的道別，讓在場的人都不禁動容、卻也無能為力，只能默默的完成這悲傷的任務。

小冬瓜透露，死者兒子始終都跪在火葬場外的柏油路上，起初一直沉默不語，到了最後才無法壓抑悲傷，情緒潰堤，讓他看了也相當難過，即使自己經歷了無數生離死別，仍被眼前的這幕逼出了眼淚，「或許兒子也是在用自己的方式彌補心裡的遺憾，最後的自我救贖。」

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