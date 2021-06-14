各縣市拚疫苗施打效率！陳時中：一階先打完會「提早發配」

▲陳時中指出，哪個縣市先打完第一階疫苗， 就會提早發配第2批。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心陸續將日本贈送的124萬劑AZ疫苗配發各縣市，依疫苗接種順序1至7類族群施打。陳時中表示，124萬劑疫苗第二階段分配目標族群還是一樣，會評估6月15起的施打效率，再「微調」分配數量，「若提早完成第一階段縣市，則會提早發配。」對此，各縣市也力拚施打效率。

台南市政府13日上午於新營體育館、善化靜思堂及東區復興國中，同步展開大型疫苗接種服務，黃偉哲市長指出，活動中除東區有1名老婦人不在此波接種名單中，卻誤以為「排隊即可接種」的民眾以外，秩序相當良好，而該個案民眾也在工作人員耐心說明後返家，「對於疫苗的施打盡量讓民眾在最快的時間，用最方便的方式，來接受施打。」

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▲台東市快打站網路預約，人數瞬間暴增一度當機，最後4000人預約成功。（圖／台東縣政府提供）

台東縣部分，8000劑AZ疫苗13日上午8點起開放預約。台東市快打站上午8點開放網路預約，同時湧入8萬多人，系統一度無法運作，但在緊急啟用備用網站及擴增系統頻寬後，約半小時恢復正常，並搭配1999縣民服務專線協助，1999人員全員出動。截至下午3點，台東市快打站預約人數約4000人。

陳時中指出，這次施打速度會比較快，重申124萬劑疫苗第二階段分配目標族群還是一樣，會評估6月15起的施打效率，再「微調」分配數量，希望施打效率能提高，若提早完成第一階段縣市，則會提早發配，因此不用擔心打太快中間造成中斷，只要打的差不多就會往下發，而高風險熱區分配會看疫情情況，做疫苗分配調整。

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