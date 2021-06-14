台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸

▲翁紹恩表示，13日施打疫苗差點開天窗，但他晚間到衛生局才發現大家都在自己的崗位上奮鬥。（圖／翻攝翁紹恩臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，爭取疫苗都是在跟死神賽跑。台北市立聯合醫院中興院區的藥劑科主任翁紹恩13日晚間在臉書發文，敘述等待一天拿不到疫苗，最後到台北市衛生局看到現場忙碌的畫面而心疼的心境轉變，感嘆這都是「你看不見的背後故事」。

翁紹恩在13日晚間臉書發文，表示他12日下午1時接到衛生局的電話通知「等等會送疫苗過去！」因此他們在院內隨時提高警覺待命，但這一等就過了8小時，再次接起電話是對方說「今天不配送了！」

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「我這是被分手？」翁紹恩說，13日一早有大型施打疫苗的活動，動線、長官及全院的人力早已安排好，只差疫苗的點交。為了解決突發狀況，翁紹恩立刻詢問所有的物流貨運、醫院及藥庫人員，好不容易在13日晚間10時30分調撥到10瓶疫苗。

沒想到，衛生局的人員13日晚間10時45分突然打電話通知，詢問中興院區是否有人可以接收疫苗，讓翁紹恩氣得大罵「請問你的『等等』是幾點幾分？你什麼時候要來？我也跟你說『等等』讓你站在門口罰站？」對方也很無奈地說「抱歉！我無法確認誰送，無法確認幾點幾分到，如果你能自己來拿，會幫我一個大忙。」

▲翁紹恩表示，後勤物資人員常被忽略，但都值得一聲「辛苦了」。（圖／翻攝翁紹恩臉書）



為了第一時間拿到疫苗，翁紹恩於13日晚間11時15分抵達衛生局，但眼前的畫面讓他怒氣全消。原來，衛生局的人員忙進忙出，不斷處理要送到台北市各處的疫苗，許多人員都要搬5、6箱的疫苗大包裹，且每天忙到凌晨3點多才能下班回家。

「到處都沒人力了！」看著疫苗課的人苦笑道歉，翁紹恩回想起電話那頭道歉的人，且辦公室內也有人正對著電話道歉，讓他心疼地說「沒關係！」並獨自帶著兩大車的包裹回到中興院區。此外，他也解釋，疫苗雖裝在紙箱，但全程都在保冷箱裡，有凍球、溫度計與溫度監視片，「照著規定在走，這麼珍稀的物資再急都不能亂來，其他箱子是單張跟護照。」

翁紹恩感嘆，疫情之下需要各種物資安排，其中藥師、總務、社工、行政人員、清潔人員、保全，其實也都全力燃燒自己，但後勤物資人員往往是最常被忽略的一群，「不只前線的醫護，所有為了這次疫情努力堅守崗位的每個人，都值得一聲『辛苦了！謝謝你！』」

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