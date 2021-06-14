快訊／賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

▲賈永婕捐贈252台救命神器，總統蔡英文深夜回應。（圖／民進黨提供）



記者柯振中／綜合報導

新冠本土疫情持續延燒，捐贈醫材的話題也如火如荼。對此，總統蔡英文13日深夜喊話，指揮中心採購了「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統，目前已有200台到位，也呼籲民眾團結抗疫，「讓我們共同努力，當前線醫護人員的後盾！」

蔡英文在臉書上說明，面對疫情考驗，政府努力調度資源、提供設備，讓前線有更大的能量，指揮中心先前採購500台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），目前已到貨200台，將以最快的速度配發給醫院。

蔡英文提到，近期民間共同募集捐贈HFNC，以及企業、民間單位捐贈來自日本的負壓隔離艙，可見各界對醫護的支持，一同提高整體醫療能量，「我要表達最深的感謝。」

▼賈永婕募資捐救命神器，暖舉被讚爆。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



蔡英文表示，目前疫情尚未結束，仍需團結面對，只要連假少出門，就是對前線最大的幫助，「讓我們共同努力，當前線醫護人員的後盾！」

藝人賈永婕募款捐贈252台HFNC，引起外界熱議，而指揮中心13日表示，已採購500台，其中有200台13日會交給醫界使用，引起網路熱議。

有不少聲音指出，指揮中心等到人家捐贈了，才想到要採購。但事實上，指揮中心6日召開記者會時，就有宣布「採購2項救命神器」，其中一項是HFNC，另外一項則是抗體藥物。

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