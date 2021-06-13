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北市85歲以上長者預約疫苗　柯文哲：很多IP從美國來

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤等人召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

北市13日上午8時，開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約登記AZ疫苗。台北市長柯文哲13日下午在防疫記者會表示，很多IP從美國來，表示很多長者都是兒子、女兒在幫忙預約。

柯文哲表示，假日期間感謝很多台北市聯合醫院的工作人員都在工作，因為給長輩打疫苗之前，這些醫事人員疫苗要先打完，第一線的醫事人員利用這三天打完疫苗，禮拜二要開始打長者，發下來疫苗不夠，還好網路預約系統有通過考驗，截至13日下午3點之前，北市設籍在北市的85歲以上長者已有26591人預約成功，172個施打地點中有101個院所額滿。

柯文哲呼籲，盡量上網登錄，雖然今天會把通知單發下去，若沒有預約成功還是會告訴你什麼時間、在哪打疫苗，之所以強調預約打疫苗，首先、因為可以省人力，這個要盡量E化；二、避免群聚，因為選擇時間跟地點，等候時間也短，對醫院端來說，好處更多，名單事先都有了，電子病例事先準備好，人一來馬上就打針，速度比較快，疫苗每開一瓶要打10個人，若只來2個人，又不能通通打給那2個人，如果有預約也比較好準備。

柯文哲強調，台北市要做亞洲先進城市，本來就應該當台灣領頭羊，今天網路登記從早上8點到晚上8點，明天還有一天的時間，呼籲台北市85歲以上長者還沒登錄的，長者上網登錄若有困難不要緊，還有兒子、孫子孫女輩可以幫忙，後來看上網登錄，很多IP從美國來，表示很多長者都是兒子、女兒在幫忙預約，「還蠻有趣的，美國、日本、香港到處都有」。

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