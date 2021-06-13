20多歲男2度染疫！美國確診康復返台　回宜蘭家鄉陰轉陽又中

▲▼宜蘭境外1例！足跡曝。6/11下午搭4188車次區間車來回頭城宜蘭車站、及到過全聯頭城開蘭路店、清心福全頭城青雲店。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭13日本土＋0，但境外增1例！20多歲男性案12924，人不舒服還搭火車到醫院採檢，宜蘭衛生局特別公布足跡！6/11搭4188車次區間車來回頭城宜蘭車站，到過全聯頭城開蘭路店、清心福全頭城青雲店。

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宜蘭衛生局表示，在外地居隔解離回到宜蘭頭城獨居的宜蘭境外移入案例12924，6/11下午3時許搭4188車次區間車來回頭城宜蘭車站，及在6/11下午5時許到過全聯頭城開蘭路店、清心福全頭城青雲店。

宜蘭衛生局指出，境外移入的案12924為一位20多歲男性。3月和家人到美國工作，4月初在美國確診為新冠肺炎，雖未住院治療，但經休養後恢復，於5/14取得PCR採檢為陰性之報告，5/17持此陰性報告入境台灣，並在台北市的防疫旅館居家檢疫，檢疫期滿後，6/1乘坐防疫計程車回到宜蘭。

經衛生局的疫調，案12924於6/2曾向蔬果商訂購蔬果等食材，未與廠商接觸，之後運用蔬果食材做菜未有出外足跡。不過，6/11覺得有些不舒服，因此搭火車到醫院再次採檢後，並搭火車回家。6/12檢驗結果是陽性而確診，CT值是32。

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