工頭爸確診…花蓮「女大生也染疫」足跡曝！曾和同學一起吃麥當勞

▲▼花蓮縣長徐榛蔚13日召開防疫記者會，說明疫情概況。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心13日公布174例本土確診個案，其中1例在花蓮。花蓮縣政府下午召開疫情記者會說明，該個案為一名20多歲女大生(案13013)，為「案12137桃園觀音工地接觸案」確診工頭(案12670)的女兒，曾與同學到麥當勞用餐。

花蓮縣政府指出，工頭因接觸到從桃園觀音返鄉的染疫工人，於11日確診，Ct值為20.2，同住女兒於12日也跟著確診，Ct值為34.3。

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花蓮縣衛生局長朱家祥指出，20多歲的工頭女兒平時和爸爸、爺爺同住，由於學校自5月17日起停課，她18日便在家遠距上課，一日三餐均由爸爸、爺爺打理，因此足跡大多在家，很少出門，11日因父親確診遭匡列，經部立花蓮醫院採檢過後確診，為無症狀確診者。

朱家祥也公布女大生足跡，女大生8日傍晚曾應同學之邀，到黃港生婦產科、中正路麥當勞、7-11祥祐門市等處，均有進行實聯制並佩戴口罩。目前花蓮縣衛生局已匡列3人，其中包括女大生爺爺、同學，另外，女大生到醫院採檢時曾遇到一名照服員，近接觸期間曾將口罩脫掉，因此照服員也遭匡列居家隔離。至於因工頭確診遭花蓮縣衛生局匡列的15人，經PCR採檢後均為陰性。