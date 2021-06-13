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孫女幫公嬤打200通預約不到疫苗　彰化爆民怨...接線生被罵到哭

▲▼ 。（圖／員林宏仁醫院提供）

▲彰化縣開放75歲以上老人電話預約AZ疫苗接種，因僧多粥少，醫事人員電話接到手軟。（圖／員林宏仁醫院提供）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府11日起連續3天開放75歲以上長者電話預約AZ疫苗接種，總共1萬7400劑，不過彰化縣75歲以上有8萬9000多人，時間一到民眾即狂打電話，預約首日僅約半小時就已經額滿，甚至有民眾打了200通卻只能向隅，今日是最後一天，只剩衛生所的3350劑也是通通秒殺，民眾怨聲載道。

中央氣象局台中氣象站主任柯俊賢，昨日為父母預約伸港衛生所接種疫苗，打了近半小時的電話、共64通才打通，他女兒更撥打了200通電話，卻沒接通，他形容衛生所接起電話那一霎那「心中一陣悸動」，他指出，身邊親友確實也遇到類似的困擾，很多長輩也沒有預約成功，但目前疫苗依然不足，用電話預約也是相對公平的做法，且讓長輩到現場排隊也會增加感染風險，盼早日能有充足的疫苗可供民眾施打。

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▲▼ 。（圖／翻攝自柯俊賢臉書）

▲▼ 柯俊賢打了64通電話才打通；其女兒打了200通都沒通。（圖／翻攝自柯俊賢臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自柯俊賢臉書）

彰化縣目前有40471劑AZ疫苗，扣除第一線需接種與已經造冊的長者與重度失能者等配額，開放1萬7400劑疫苗給75歲以上的長輩預約接種，11日起至13日連續3天上午8:00-12:00開放預約，若家中有設籍彰化縣75歲以上長者，可在前述時段打電話至27家衛生所預約，不開放現場預約，每通電話限預約2人（此2人須為配偶或直系親屬），另縣內25家醫院及58家診所合約院所，依各醫院及診所規定，採電話或網站預約，不限設籍彰化縣75歲長者，額滿停止預約。

不過僧多粥少，診所及醫療院所第1天馬上額滿，第2、第3天由衛生所釋出名額接受電話預約，今天剩的3350劑在上午也全都額滿，過程中許多民眾狂打上百通電話也是打不進，引起民怨，還有接線生被罵哭，縣長王惠美表示，聽到有接線人員被民眾罵到哭，心裡面感到不捨，期望民眾都能有同理心、包容體諒，落實防疫大家一起共體時艱。

彰化縣政府衛生局長葉彥伯指出，最近為了疫苗施打預約造成困擾，這一批疫苗扣掉1到5類造冊，其他1萬劑開放給第6類民眾預約，也瞭解到很多都是長輩是靠家人幫忙，由於很多方面沒有考量造成縣民的困擾，未來將會做檢討跟改善，第6類未來持續開放，將會透過造冊並由村里幹事處理，來改善通知疫苗施打完成，畢竟疫苗有限也請民眾多包涵，也請民眾體諒第一線同仁。

▲▼ 。（圖／員林宏仁醫院提供）

▲醫事人員受理電話預約接種AZ疫苗忙翻天。（圖／員林宏仁醫院提供）

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