美台兩度確診！宜蘭「陰轉陽」20多歲男足跡曝：頭城全聯、清心福全

▲宜蘭13日境外移入爆1例，確診者6/11還搭區間火車往返頭城宜蘭。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭13日新增境外1例，20多歲男性案12924，從美返台檢疫期滿後，再到頭城獨居的他，6/11人覺得不舒服，還從頭城搭4188車次區間車到宜蘭醫院再次採檢，並搭4197車次區間車返回頭城住處。6/12日他檢驗結果是陽性，CT值是32。

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宜蘭衛生局指出，13日宜蘭境外移入的案12924為一位20多歲男性。3月他和家人到美國工作，4月初在美國確診為新冠肺炎，雖未住院治療，但經休養後恢復，於5/14取得PCR採檢為陰性之報告，5/17持此陰性報告入境台灣，並在台北市的防疫旅館居家檢疫，檢疫期滿後，6/1乘坐防疫計程車回到宜蘭。

經衛生局的疫調，案12924於6/2曾向蔬果商訂購蔬果等食材，未與廠商接觸，之後運用蔬果食材做菜未有出外足跡。不過，6/11覺得有些不舒服，因此搭火車到醫院再次採檢後，並搭火車回家。6/12檢驗結果是陽性而確診，CT值是32。

宜蘭衛生局表示，案12924，6/11下午3時許搭4188、4197車次區間車來回頭城宜蘭車站，及在6/11下午5時許到過全聯頭城開蘭路店、清心福全頭城青雲店。