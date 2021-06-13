陳時中重申AZ疫苗「分配標準」：75歲長者不限戶籍地就近施打

記者嚴云岑／台北報導

120多萬劑AZ疫苗以優先配送50多萬劑，6/12起各縣市都開始陸續施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日再度重申疫苗分配標準，第一、二、三類都是以還沒有接種人數的6成作發放基礎，住宿型長照機構是以接種率6成預估數量。75歲以上長者則以接種率27%預估數量。

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▲疫苗接種不限居住地。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，昨天有些縣市收到後開始展開行動，打的量不多，因為剛收到還在準備，今天開始才會有比較大的量。至於長者為何會用27%計算？他表示，因為是分兩次分配，以往在65歲以上老人家，在流感疫苗注射率都是52～53%，因此才會以一半作為計算基礎，洗腎者則算全額。

陳時中另提到，今天早上也看到無論是地方政府、里長、里幹事都忙於發相關接種單、通知當地里民、幫忙弄手機，他們的辛勞政府與人民都會牢記在心。

他知道目標接種者大家都會很著急，但各地方政府都在努力，把接種單送到符合資格者，請尚未收到的民眾不要擔心，可能明後天就會送達。至於沒有列在目標接種群者，陳時中也為此致歉，會盡快去採購，讓更多人都能施打到疫苗。

另外，有長者擔心是否需依照戶籍地施打疫苗？陳時中坦言，75歲以上長者與65歲以上原住民長者，施打疫苗上為了避免移動，並不限居住地或戶籍地，只要在民國35年12月31日以前出生者，就可以就近接種新冠疫苗。