南投50人以下移工宿舍多未設管理員　縣府設業者line群掌握疫情

▲南投縣府針對移工宿舍啟動第二波稽查。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻，苗栗科技大廠移工群聚感染事件延燒不止，轄內有上萬移工的南投縣政府近日再針對聘僱移工30人以上、未滿50人事業單位，啟動第2波宿舍訪查輔導；有鑑於多數業者未設宿舍管理員，縣府已與業者建立line群組，隨時掌握防疫訊息，以維護社區安全、強化移工工作場所和住宿空間防疫管理。

縣府社會及勞動處表示，第一波移工宿舍實地訪查輔導，已於6月7日至9日完成50人以上之事業單位的產業類雇主僱用，共計訪查23家事業單位、66處移工宿舍，其中有3處宿舍未符合規定，除2處宿舍已改善，已令不合格業者於3日內改善，6月11日起針對規模較小的業者和宿舍啟動第二波訪查，共計26家事業單位、28處移工宿舍。

▲南投縣府針對移工宿舍啟動第二波稽查。（圖／資料照片）

縣府社會及勞動處長林志忠指出，南投縣約有1萬2,000名移工，其中產業類移工人數最多，占53.84%。又聘僱未滿50人移工的產業類雇主占9成以上，且多數未設置宿舍管理人員；縣府社勞處已建置LINE群組，使雇主和仲介業者第一時間掌握防疫訊息、強化溝通互動管道。

縣府社會及勞動處訪查重點包含分流原則、彈性上下班、工作及生活空間調整、工作場所、住宿地點及移工健康監測之強化防疫措施、管理工作場所及住宿地點人員進出及移工確診之隔離空間等8大項；近日也已完成國、台、英、印、越、泰等多國防疫宣導語音錄製，將出動宣傳廣播車以機動巡迴的方式進行宣導。



►舒適、有支撐力 讓你一夜好眠



►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊 松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬 群聚怎麼罰？來看南投首例



►日月潭水位回升 清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉