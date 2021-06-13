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南投50人以下移工宿舍多未設管理員　縣府設業者line群掌握疫情

▲南投縣府針對移工宿舍啟動第二波稽查。（圖／資料照片）

▲南投縣府針對移工宿舍啟動第二波稽查。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻，苗栗科技大廠移工群聚感染事件延燒不止，轄內有上萬移工的南投縣政府近日再針對聘僱移工30人以上、未滿50人事業單位，啟動第2波宿舍訪查輔導；有鑑於多數業者未設宿舍管理員，縣府已與業者建立line群組，隨時掌握防疫訊息，以維護社區安全、強化移工工作場所和住宿空間防疫管理。

縣府社會及勞動處表示，第一波移工宿舍實地訪查輔導，已於6月7日至9日完成50人以上之事業單位的產業類雇主僱用，共計訪查23家事業單位、66處移工宿舍，其中有3處宿舍未符合規定，除2處宿舍已改善，已令不合格業者於3日內改善，6月11日起針對規模較小的業者和宿舍啟動第二波訪查，共計26家事業單位、28處移工宿舍。

▲苗栗移工染疫，南投兵分七路查察防疫。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣府針對移工宿舍啟動第二波稽查。（圖／資料照片）

縣府社會及勞動處長林志忠指出，南投縣約有1萬2,000名移工，其中產業類移工人數最多，占53.84%。又聘僱未滿50人移工的產業類雇主占9成以上，且多數未設置宿舍管理人員；縣府社勞處已建置LINE群組，使雇主和仲介業者第一時間掌握防疫訊息、強化溝通互動管道。

縣府社會及勞動處訪查重點包含分流原則、彈性上下班、工作及生活空間調整、工作場所、住宿地點及移工健康監測之強化防疫措施、管理工作場所及住宿地點人員進出及移工確診之隔離空間等8大項；近日也已完成國、台、英、印、越、泰等多國防疫宣導語音錄製，將出動宣傳廣播車以機動巡迴的方式進行宣導。
 

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