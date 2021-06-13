一家三口確診！嬤往生、父住院、6歲女狂哭　醫看新聞倒吸一口氣

▲柯世祐說，「X光傳來看起來左下的肺炎，又是一個需要住院的病人。」（圖／柯世祐授權提供）



記者陳俊宏／綜合報導

「它奪走了妳的奶奶，如今也許也要搶走父親？」新北市雙和醫院急診科醫師柯世祐今天（13日）分享一家三口確診的故事，「這個端午節，很可能是許多人這輩子的最後一個端午節了.....」對於藝人賈永婕募資到252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），要捐給各大醫院。柯也對《ETtoday新聞雲》說，「我們醫院急診很需要HFNC，拜託，救命的！」

「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼？」柯世祐在臉書說，救護車載來了一個40幾歲的男人，旁邊有一個小女孩，男子急診檢傷主訴：咳嗽、有點喘，而男子的母親確診已經往生。

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柯世祐表示，他坐在戶外篩檢站內看診，雖背後有著空調，但全身著裝還是忍不住一直流汗，將患者叫進來診間後，隔著中間的壓克力板，用著會破音的喇叭彼此交談著。他還原和患者的對話：

柯世祐：你什麼時候開始不舒服？



男子：咳兩天了，今天才發燒、喘。



柯世祐：所以你們家是誰確診，才去檢疫所住啊？？



男子：是我女兒，她先開始發燒確診，我去檢疫所陪她住。



柯世祐：那妳母親是什麼時候發病？



男子：我女兒發燒後在家等兩天，才被送去檢疫所住。我媽媽第二天就發燒了，去醫院隔兩天就走了.......



柯世祐：.......孩子的媽媽呢？



男子：我是單親家庭，我們家就我們三人.......

▼柯世祐表示，雙和醫院急診很需要HFNC。（圖／記者姜國輝攝）

柯世祐當下在戶外幫病人檢查，全身著裝冒汗的同事，在充滿霧氣的面罩下幫病患抽血，讓他總是佩服不已；然後在診間的鐵門後，突然聽到了淒厲的哭聲。

柯世祐說，打開門一看，病患被抽血，小女孩張大著嘴巴，嚎啕大哭，彷彿在向病毒控訴；X光傳來看起來左下的肺炎，又是一個需要住院的病人，「我跟男人告知需要住院，他一副已經有準備的神情，眉宇之間，隱約看得出他的不捨。」

「我指指女孩，那她怎麼辦？」柯世祐表示，男人說「我想辦法找找看有沒有親戚可以來照顧她.........」他指出，照顧一個確診隔離中的6歲女童，那親戚也要有染疫的心理準備啊。

柯世祐說，然後，男子跟女兒慢慢解釋，小女孩又一次哭了。他寫道，「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼？妳在哭病毒的無情嗎？它奪走了妳的奶奶，如今也許也要搶走父親？妳在哭這一走，也許就是永別？還是妳只是單純覺得害怕？？」

柯世祐希望這個爸爸可以度過這一關，順利出院。他下班後，看著新聞裡高速公路上一條一條長龍的車陣相片，「不禁倒吸了一口涼氣，這個端午節，很可能是許多人這輩子的最後一個端午節了.....」

對於賈永婕募資到252台HFNC要捐給各大醫院，柯世祐受訪時指出，「我們醫院急診很需要HFNC，拜託，救命的！每天看著病人死亡，身心都會受很大的摧殘啊⋯」

►本文獲得柯世祐醫師授權。