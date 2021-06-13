嘉義男1家7口4染疫竟跨縣市趴走　隱匿足跡猛掛疫調電話重罰30萬

▲嘉義男隱匿外縣市足跡，還猛掛疫調電話，遭開罰30萬了。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前爆發家庭群聚感染，一名64歲婦人(案10363)先後傳染給69歲丈夫(案10664)、40歲兒子(案10666)、1歲孫子(案10665)，造成一家7口4人染疫。其中40歲兒子有外縣市足跡，面對疫調人員電話聯繫時，竟拒接、掛斷電話，經衛生局認定隱匿足跡，被依《傳染病防治法》開罰30萬元。

嘉義縣政府5日召開防疫記者會時說明，婦人(案10363)家庭群聚案再添3人確診，分別為婦人69歲丈夫(案10664)、40歲兒子(案10665)、1歲孫子(案10666)，其中丈夫無明顯症狀，務農為生，平日經常在村內正興寺旁樹下涼亭活動，3日曾至村內活動中心巡迴醫療看診，其餘時間多停留於家中，因被匡列為接觸者，由衛生局通知採檢後確診住院治療。

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婦人1歲孫子(案10666)遭匡列採檢後確診，同時婦人16歲繼孫女(案10667)也確診，但因住他縣市，學校停課返回嘉義家中，皆於家中線上學習，確診後住院治療，屬外縣市故轉出案例。

▲婦人兒子疫調不實，對於外縣市足跡多有隱滿。（圖／嘉義縣政府提供）

至於婦人40歲兒子(案10665)自述自營修車廠，受疫情影響生意清淡，縣內活動除6月2日於郵局停留約30分鐘外，經警方循線調查發現，他的足跡皆以外縣市為主。

由於他疫調過程中對活動足跡多有隱瞞，疫調人員只好多次打電話向他確認足跡，不料，婦人兒子卻屢次拒接，甚至掛斷電話，遭認定隱匿活動足跡，依違反《傳染病防治法》第43條同法第67條裁罰30萬元。

另外，黃姓男子為台北確診案12038共食接觸者，因被匡列密切接觸者，雖PCR採檢為陰性，於居家隔離期間因逕自關閉手機，由衛生局安排入住防疫旅館，黃男罔顧疫情嚴峻與法律規範依然外出，再經強制入住集中檢疫所，挑戰政府防疫決心，依違反嚴重特殊傳染病性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項裁罰新台幣20萬。