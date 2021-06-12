女主持1個月只出門3次仍確診！醫曝「染疫關鍵」：問題不在次數

▲主持人李培禎說，自己一個月只出門3次就染疫。（圖／翻攝自李培禎臉書）

記者張乃文／台北報導

雙語主持人李培禎12日在臉書發文表示，自己確診新冠肺炎。她直言，明明非必要不出門，就連外送都一週一次，卻還是染疫，連她都不知道破口在哪，而經紀人也透露，她在這1個月來只出門3次，沒想到還是逃不過恐怖的病毒。對此，醫師強調，重點不在出門幾次，像雙北地區本來就是高風險的地方，相對就是危險，只要有出門就是有染疫的機率。

李培禎表示，自己從三級警戒開始，非必要時就不會出門，2個小孩也都乖乖的不會吵著要外出，也盡可能不點外送，一週平均一次，就連想放風都只敢走到自家陽台，經紀人向《ETtoday新聞雲》記者透露，她沒必要不出門，一次是眼科，一次是自家大樓警報故障大響，她才出門衝到樓下避難，前後加起來也才3次。

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李培禎說，身邊朋友都知道她是防疫乖寶寶，從三級警戒開始，非必要絕不出門、在家自己煮三餐、一個禮拜才叫一次外賣、放風最遠只到陽台，沒想到確診了，病毒無所不在。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬則指出，基本上問題不在「出去幾次」，也要看有沒有去了不該去的地方，有的地方出去100次都不會有，但有些就是1次就碰到。他提到，常有不少病人會說「自己只去玩了一次就中獎」，但如果像是雙北地區，如：新北目前的案例還是下不來，那新北出去當然就是在危險狀態。

黃高彬說明，若是在高雄或屏東，出門一次就染疫，相較之下的確是更不可思議的案例，可是住在雙北地區、或是熱區的話，就是有機率會被傳染。

但近期頻傳無症狀確診的案例，黃高彬也說，以新北而言，病例分布是可以很容易把熱區畫出來，如果劃分出來，「就要全篩」，這才合理，疫情也才能好好控制下來，但目前似乎還是沒有找到對策。