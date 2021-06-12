花蓮75歲↑長者「15日起預約」接種AZ！　長照安養機構16日開打

▲▼縣長徐榛蔚表示，15日起依序2類到5類總計1萬2470人施打疫苗。當日開放75歲以上長者及65歲以上原住民長者預約接種疫苗。(圖花蓮縣政府提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮12日獲中央核撥13500劑疫苗，縣長徐榛蔚表示，預計在15日前完成所有醫事人員施打作業，15日起按中央規畫，依序2類到5類總計1萬2470人施打疫苗。當日也開放75歲以上長者及65歲以上原住民長者預約接種疫苗。

徐榛蔚說，目前醫事人員仍有少部分尚未施打，預計6月15日前全數施打完畢。第二至第五類將有12470人將陸續分別於北埔國小、慈濟醫院、吉安國小、鳳林鎮靜思堂及玉里鎮靜思堂等地點施打。單日施打量將依中央疫苗到貨情況調整。

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另外花蓮接種團隊16日及17日2天，會到住宿型長照機構、安養機構，為機構住民施打。

針對75歲以上長者及65歲以上原住民長者，徐榛蔚表示，同樣在15日開始接受疫苗接種預約，13鄉鎮市衛生所會以電話預約方式受理，或網路預約，後續將依疫情指揮中心公告時間及配發疫苗數量，依序通知民眾施打。

花蓮衛生局局長朱家祥也說明，花蓮縣會依照中央疫情指揮中心COVID-19疫苗公費接種對象：第1類醫護人員尚未接種具有執業登記之醫事人員及醫療院所之非醫事人員如聽力師、校護、心理諮商、基層診所等；第2類中央及地方政府防疫人員尚未接種如警察、村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、第一線海巡、岸巡人員、實施空中救護勤務人員；第3類高風險第一線工作人員執行港口各類船舶之碼頭裝卸倉儲、港埠設施及職安等；第4-6類公費對象依序接種。

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