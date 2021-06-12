宜蘭獲1.5萬劑AZ！88歲↑長者先開打「採身分證尾數分流」

▲宜蘭縣公布AZ疫苗施打計畫。（圖／宜蘭縣政府，下同）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（12日）召開防疫記者會時表示，宜蘭縣獲中央配發1.5萬劑AZ疫苗，第一波施打對象包含第一類至六類人員，以及88歲以上長者。其中88歲以上長者將由各鄉鎮村里幹事15日主動發送通知單通知後，於16日開始依身分證尾數分流安排，分為5天施打完畢。

縣府說明，1.5萬劑AZ疫苗注射對象為全國一至三類尚未接種人員、住宿、社區及居家型機構工作人員及服務對象、接受洗腎患者和75歲以上民眾。其中，住宿、社區及居家型機構工作人員及服務對象，以及接受洗腎患者所需施打的疫苗，已於今（12日）配發至各醫療院所並開始施打，請各醫療機構於18日前完成施打。第一至第三類尚未接種人員（如醫療機構之醫事及非醫事人員、外勤警察、消防人員、村里長及村里幹事、環保清潔垃圾人員等），將安排於15日及18日分別於溪北及溪南接種中心完成施打。

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至於75歲以上長者，縣府則表示，由於宜蘭縣75歲以上長者高達35835人，加上前述類別尚未施打的人數，將超過4萬5000人以上，目前分配的疫苗數量不足以全數施打；衛生局考量每個人的風險性，先挪出5000劑疫苗，目前為88歲以上長者作為第一波施打對象，待後續疫苗配發過來，將逐次降低施打對象年齡，而居住地在宜蘭，但戶籍不在者，依照中央規定，也可以在宜蘭接受接種服務，除了增加便利性外，也避免區域間的流動。

此外縣府也說，考量88歲以上長者行動不便，加上接種場地需要一定空間，降低群聚風險，衛生局安排16日起施打，分5天施打完畢，以身分證的尾數作為分組分流，例如1-2號為一組，3-4號為一組，總共分為五組。