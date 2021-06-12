屏東東港安檢所設篩檢站　千名外籍漁工拚全面普篩

▲東港安檢所設篩檢站，對外籍漁工全面普篩 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情嚴峻三級警戒，自5月19日起實施暫緩「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境」，但考量已有部分漁船、船員已經入港，超過半個月不能上岸，讓漁民生計大受影響。屏東縣設置東港外籍船員PCR篩檢站，讓目前滯留在港超過200位外籍船員，由縣府造冊依序安排、擇期全面篩檢，另已入境透過就服法引進之外籍船員約800多人，也會陸續由篩檢站篩檢，全力防堵社區感染。今(12)日已篩檢39位外籍船員，若為陰性即可入境。



▲▼縣長潘孟安（左）到篩檢站視察。

縣長潘孟安表示，屏東縣早在去年為防範漁船成為疫情破口，即率全國之先嚴格執行檢疫工作，進港第一時間執行船員健康初判，同時督導船東執行各項預防或因應措施，並設置檢疫碼頭協助船舶共同防範疫情，海巡署人員除嚴格查緝走私偷渡，與縣府辦理防疫作業。

屏東外籍漁工是近、遠洋漁業不可或缺的人力，6月5日已啟動全縣移工快篩及PCR，並要求企業作好分流住宿的自主管理，而這批長期在海上境外漁工，因為邊境封鎖無法入境，引發「人、船塞港」問題。

因此潘縣長率先在東港設置正壓式PCR篩檢站，經篩陰性即可入境再搭機返國，送想回家的境外漁工返家。透過外籍漁工逐一篩檢，避免成為破口，讓產業與防疫能夠同時發展。

縣府說明，篩檢站就在港邊，透過劃設漁船專屬動線「船進船出」，引導已在船上居家檢疫14天，且有臨時入境需求的漁工下船作PCR，避免與他船船員群聚，檢驗完再換下一艘，待檢驗陰性後由移民署開立入境許可，衛生局開立7天自主健康管理通知單。

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