雲林獲配2.4萬劑AZ！一到三類先接種　75歲以上排第二輪以後

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑，今日運抵雲林縣將按照中央開放類別與標準進行施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗昨（11）日完成檢驗封緘後，中央流行疫情指揮中心晚間配送50多萬劑，並指出各縣市政府可自行決定接種時間。雲林縣獲配2萬4000劑，今日運抵雲林縣將按照中央開放類別與標準進行施打。

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▲雲林縣配2萬4000劑今日運抵入庫，衛生局表示，目前第一到三類的民眾疫苗還未施打完畢，會優先接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中央配發各縣市新一批疫苗，供75歲以上長輩施打，雲林縣配2萬4000劑今日運抵入庫，衛生局表示，目前第一到三類的民眾疫苗還未施打完畢，會優先接種，之後才輪到75歲以上老人，會由村里幹事通知接種民眾，依通知單前往接種。

▲雲林縣75歲高齡長者疫苗接種順序。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局補充說明，6月15日發配至醫療院所，預計開打1-5類及部分6類（85歲以上），其他類亦將按照中央開放類別與標準進行施打，現階段主要進行針對人員造冊、配發疫苗、安排快打站人力等人力整備，目前按照原訂施打期程與各地縣市政府一致，主要採取主動通知可接種者依照時間前來注射，可避免民眾搶預約的混亂。

▲雲林縣75歲高齡長者疫苗接種策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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