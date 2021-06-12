2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

▲立委蔣萬安。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部次長石崇良11日在立法院接受國民黨立委羅明才詢問，「究竟破口是在哪裡？」多次回答是在台北萬華，讓當地人感到不滿。對此，國民黨立委蔣萬安12日重批，出了事不思檢討改進，反甩鍋給民眾，憑什麼再當人民公僕？石崇良已不適任。

蔣萬安12日在臉書表示，這次本土疫情爆發，石崇良竟說「萬華是破口」，防疫出了問題，讓病毒進入社區傳播，不擔起放寬3＋11政策錯誤的責任，竟然污名化、標籤化萬華，把疫情破口卸責給民眾？

「這種出了事，不思檢討改進，反而甩鍋給民眾，憑什麼再當人民的公僕？又怎麼對的起染疫甚至因而往生的民眾？」蔣萬安如此批評。

他也上傳照片，證明不僅曾行文給中央流行疫情指揮中心，也曾提案，目的皆是呼籲指揮中心協助相關用語，盡量避免歧視、標籤化「萬華」

蔣萬安說，身為台北市選出的衛環委員，他曾二次提案要求衛福部不要標籤化、污名化萬華，「我認為石崇良次長已不適任這個位置，這樣的態度，不該繼續帶領民眾渡過疫情難關」。

▼蔣萬安曾行文指揮中心及提案，呼籲指揮中心勿標籤化「萬華」。（點圖可放大／翻攝自Facebook／蔣萬安）