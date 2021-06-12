端午返鄉「幾時能知爆發感染」？ 　網揭關鍵天數：跟母親節一樣

▲端午節祭出嚴格匝道儀控 。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

端午連假第一天，防疫你我有責！一名鄉民驚呼，儘管大眾運輸工具有感退票，但國道卻湧現返鄉車潮，讓他感到憂心，端午節要過後幾天，才知道有沒有人連假確診？文章曝光後，一票人搖頭直呼，別再上演母親節的惡夢了，「大概7-14天就知道了！」

眼看返鄉車潮狂湧，讓一名網友在PTT問卦，「不管高鐵、台鐵退了幾張票，端午節過後幾天才知道有沒有人連假確診，宅宅才能安心出門採買物資？」

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文章曝光後，底下網友拿母親節群聚當警惕，「跟母親節過後一樣，潮水退了才知道」、「我還是會怕第二次、第三次爆發」、「要爆7天後就會陸續開始」、「可能落7月初前後」、「看母親節那次就知道了，大概7-14天」、「去車站看還是滿多人的」。

▲網友擔心，南部恐爆發疫情！（圖／翻攝PTT）



面對端午節可能出現大量移動人潮，有沒有可能再創疫情高峰？北市市長柯文哲6日曾指出，上一波疫情跟母親節人流有關係，此次特別呼籲民眾盡量待在家中。

而今（12）日本土疫情再增250例與26死亡，指揮官陳時中也在記者會喊話，整體疫情沒很大變化與惡化，呼籲連假盡量別出門，減少聚會戴緊口罩，相信對疫情趨緩一定有幫助。

▼高鐵站人潮與國道車潮呈現兩樣情。（圖／台中市政府提供）

