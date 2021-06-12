真正好心肝的獸醫師沒疫苗打　應曉薇批中央政策錯誤

▲台北市議員應曉薇要求中央應將獸醫師納入優先施打新冠肺炎疫苗名單中。(資料照／森寵動物醫院提供)

政治中心／台北報導

新冠肺炎疫苗施打順序近來爭議不斷，台北市議員應曉薇則為獸醫師請命，要求中央檢討，為何未將同屬高風險族群的獸醫師們納入優先施打名單當中。

應曉薇表示，COVID-19的疫苗陸續抵台，但疫苗施打的排序問題也浮上了檯面，中央流行疫情指揮中心應好好檢討施打疫苗的優先順序。例如臺北市動物醫療機構多達二百多間，相關動物醫療從業人員在疫情嚴峻期間仍協助民眾的毛小孩進行看診及治療，甚至24小時夜間門診為了重症毛小孩照樣開門，獸醫師無私奉獻，中央則不聞不問，主責機關農委會更是從頭到尾裝聾裝瞎。



應曉薇說獸醫師與民眾接觸頻繁，屬於高接觸風險之工作者，但卻未被列入施打疫苗的名單內。獸醫同樣必須考獸醫師執照，依獸醫師法第一條內容「中華民國國民經獸醫師考試及格領有獸醫師證書者，得充任獸醫師。」若以醫療的國考執照來說，各自專業醫療領域皆稱為「醫師」如動物的醫師、中、西醫師以及牙科的醫師。





目前臺北市診所醫師、藥劑師、牙醫都已入納入疫苗接種的優先對象，獸醫師卻被中央遺忘。應曉薇表示已於6月10日透過公文及書面質詢，要求臺北市動保處協助臺北市獸醫師公會，針對本市動物醫院獸醫師、動物醫療相關從業人員儘速完成造冊作業後，向中央流行疫情指揮中心爭取納入疫苗優先施打對象符。