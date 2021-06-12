30分鐘搶光！醫療人員徹夜排隊　亞東醫院500莫德納今完成施打　

記者陳雕文／新北報導

新北市亞東醫院12日開放500個名額，供醫療人員注射莫德納疫苗，原本預計上午8點發放號碼牌，由於大批醫護人員徹夜排隊，因此院方改成7點發號碼牌，30分鐘內發放完畢，並從8點半開始施打，預計下午即可全數接種完畢。

▲醫護人員排隊打疫苗。（圖／亞東醫院提供）

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據了解，現場擠進非常多人，有民眾質疑，這樣的動線規劃恐造成群聚感染。院方加調派人員迅速發放號碼牌，接著引導大家排隊，維持1.5公尺的間隔距離，等候醫師叫號、評估並接種。

▼醫護人員排隊，等候醫師叫號、評估並接種。（圖／亞東醫院提供）

亞東醫院說明，今日開放500劑莫德納疫苗給院外醫事人員接種，已經預先規劃動線與排列順序。不過現場確實來了預期以外的人數，也因此提早於7點半發號碼牌，8點半開打，約11點左右全數接種完畢。

院方指出，有些醫事人員沒有排到號碼牌，被院方請離，於現場有點情緒反應，能夠理解其心情，只能等待後新北其它醫院陸續釋出疫苗。

院方表示，本次醫院取得共800劑莫德納疫苗，由於院內員工於先前接種AZ疫苗時施打率已經達到九成，僅有200多名先前因為懷孕、體質等狀況沒有接種疫苗的醫事人員完成接種，院內接種率已經達到9成9。也因此才釋出其它500劑給其它基層醫事人員。