中央疫情指揮中心公布 竹市今新增2名確診個案

▲新竹市今新增2名COVID-19確診個案

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增2名COVID-19確診個案，案10146、案10359，新竹市長林智堅說明，案10146為60多歲女性，她是5月22日公布案3340匡列對象之一，居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，因居家隔離中該案無公共場所足跡。另外，案10359則是50多歲女性，因家人預計住院，她為陪病者故依院方規定進行篩檢，PCR一採陽（CT值38）、二採陰，已安排明日進行第三次採檢，若為陰性將申請案號撤銷。該案目前隔離中，並匡列1名居家隔離，市府已安排相關足跡地點消毒。

林智堅表示，案10146曾在5月15日與案3440一同家族聚餐，其丈夫案7522在5月29日確診。案10146居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，該案因確診前已在居家隔離，無公共場所足跡。

案3440因與家人同住透天厝、又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，全案匡列接觸者達44名，目前累積確診者為7位，包含：3863（案3440母）、3864（父）、7522（親友）、7927（同事）、8273（親友）、8274（親友）、10146（今日確診親友）。

另外，林智堅說明，案10359為家庭主婦，生活單純，因家人預計住院，她為陪病者，依院方規定一起進行採檢，PCR一採陽、二採陰。經通報後，中央流行疫情指揮中心認為檢驗有疑慮，已安排第三方進行第三次PCR採檢。該案目前隔離中，並匡列1人。

林智堅也公布，案10359足跡，5月31日9時50分至10時曾到牛埔南路的新竹第三信用合作社、牛埔東路的全聯福利中心，6月1日6時55分至7時5分曾到城北街楊家肉粽，6月2日5時25分至5時45分曾到城北街楊家肉粽；9時50分至10時曾到牛埔東路的全聯福利中心。相關地點都將進行消毒。

衛生局說明，今年竹市累計至今（4）日共22名COVID-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，1例外縣市同事確診接觸史，1例外籍移工有台北活動史，1例校正回歸為某科技廠員工、1例尚待三採結果出爐（今日個案之一）。另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診，金沙酒店延伸群聚案7例確診（今日個案之一），萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。

針對鄰近縣市大廠移工感染群聚案，林智堅市長說，竹市地理位置緊鄰，市府向來與竹科管理局密切聯繫，他第一時間接到廠商、科管局王永壯局長請求協助，就主動調度五大醫院、國軍人力，成立「竹科專案篩檢站」，進行移工擴大篩檢。他說，「市府不可能置身事外」，盼「阻斷病毒傳播鏈、守住國人健康、守住台灣非常重要的半導體產業」。

林智堅說，感謝國防部、國軍支援，共出動國軍約110人協助搭建硬體設備，才能在一日內搭建完畢，讓「竹科專案篩檢站」明日啟用。篩檢站占地2500坪，也感謝台大、馬偕醫院感染科醫師協助規劃相關動線，確保感控無虞。

他強調，有症狀的人會直接由防疫計程車或救護車送往醫院，進行PCR篩檢，不會進到篩檢站內；全站採預約制，嚴格執行分流制，「絕對不會有群聚等候情形」。

另外，在「竹科專案篩檢站」採檢若快篩陽性，將進行PCR採檢，而後將安排救護車入住加強版防疫旅館或集中檢疫所，等待PCR結果，杜絕感染源進入社區。