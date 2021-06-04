　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中央疫情指揮中心公布 竹市今新增2名確診個案

▲新竹市今新增2名COVID-19確診個案。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今新增2名COVID-19確診個案

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增2名COVID-19確診個案，案10146、案10359，新竹市長林智堅說明，案10146為60多歲女性，她是5月22日公布案3340匡列對象之一，居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，因居家隔離中該案無公共場所足跡。另外，案10359則是50多歲女性，因家人預計住院，她為陪病者故依院方規定進行篩檢，PCR一採陽（CT值38）、二採陰，已安排明日進行第三次採檢，若為陰性將申請案號撤銷。該案目前隔離中，並匡列1名居家隔離，市府已安排相關足跡地點消毒。

林智堅表示，案10146曾在5月15日與案3440一同家族聚餐，其丈夫案7522在5月29日確診。案10146居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，該案因確診前已在居家隔離，無公共場所足跡。

案3440因與家人同住透天厝、又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，全案匡列接觸者達44名，目前累積確診者為7位，包含：3863（案3440母）、3864（父）、7522（親友）、7927（同事）、8273（親友）、8274（親友）、10146（今日確診親友）。

另外，林智堅說明，案10359為家庭主婦，生活單純，因家人預計住院，她為陪病者，依院方規定一起進行採檢，PCR一採陽、二採陰。經通報後，中央流行疫情指揮中心認為檢驗有疑慮，已安排第三方進行第三次PCR採檢。該案目前隔離中，並匡列1人。

林智堅也公布，案10359足跡，5月31日9時50分至10時曾到牛埔南路的新竹第三信用合作社、牛埔東路的全聯福利中心，6月1日6時55分至7時5分曾到城北街楊家肉粽，6月2日5時25分至5時45分曾到城北街楊家肉粽；9時50分至10時曾到牛埔東路的全聯福利中心。相關地點都將進行消毒。

衛生局說明，今年竹市累計至今（4）日共22名COVID-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，1例外縣市同事確診接觸史，1例外籍移工有台北活動史，1例校正回歸為某科技廠員工、1例尚待三採結果出爐（今日個案之一）。另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診，金沙酒店延伸群聚案7例確診（今日個案之一），萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。

針對鄰近縣市大廠移工感染群聚案，林智堅市長說，竹市地理位置緊鄰，市府向來與竹科管理局密切聯繫，他第一時間接到廠商、科管局王永壯局長請求協助，就主動調度五大醫院、國軍人力，成立「竹科專案篩檢站」，進行移工擴大篩檢。他說，「市府不可能置身事外」，盼「阻斷病毒傳播鏈、守住國人健康、守住台灣非常重要的半導體產業」。

林智堅說，感謝國防部、國軍支援，共出動國軍約110人協助搭建硬體設備，才能在一日內搭建完畢，讓「竹科專案篩檢站」明日啟用。篩檢站占地2500坪，也感謝台大、馬偕醫院感染科醫師協助規劃相關動線，確保感控無虞。

他強調，有症狀的人會直接由防疫計程車或救護車送往醫院，進行PCR篩檢，不會進到篩檢站內；全站採預約制，嚴格執行分流制，「絕對不會有群聚等候情形」。

另外，在「竹科專案篩檢站」採檢若快篩陽性，將進行PCR採檢，而後將安排救護車入住加強版防疫旅館或集中檢疫所，等待PCR結果，杜絕感染源進入社區。

ET快訊
快訊／北投1家3人陳屍臥房！高燒女兒快篩陽性　死亡長子原住萬
獨／華航機師空姐「違規去酒吧」 都被停飛　懲處內容曝光！
苗栗驚爆「第二家電子廠女員工確診」　母親也染疫
「週末不是叫你開趴打麻將」　柯文哲說話了
疫情停業減班　3種狀況「員工有薪水」
雨彈狂炸雙北　驚見大湖公園「淹到快滿出來」
月入10萬還「秒收3萬紓困」　他怒揭關鍵原因：太不公平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情下壓力倍增　聯新醫院精神科「視訊門診」提前拆彈

竹市藝文紓困加碼　中央地方攜手「藝」起挺藝文界

桃園「防疫消毒大隊」　197人完成疫苗接種

為警防疫把關　台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

中央疫情指揮中心公布 竹市今新增2名確診個案

桃園環保局多元服務　疫期推出動態繪本、線上聽故事

疫期居停留延期新措施　移民署桃園站報您知

揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

桃園通訊診療再擴大　慢性病患疫期求診嘸免驚

富岡濱海景觀大道第二期工程　提供當地居民便利交通

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

疫情下壓力倍增　聯新醫院精神科「視訊門診」提前拆彈

竹市藝文紓困加碼　中央地方攜手「藝」起挺藝文界

桃園「防疫消毒大隊」　197人完成疫苗接種

為警防疫把關　台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

中央疫情指揮中心公布 竹市今新增2名確診個案

桃園環保局多元服務　疫期推出動態繪本、線上聽故事

疫期居停留延期新措施　移民署桃園站報您知

揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

桃園通訊診療再擴大　慢性病患疫期求診嘸免驚

富岡濱海景觀大道第二期工程　提供當地居民便利交通

才開不到1年！《反骨》飲料店宣布倒閉…酷炫嘆：賺1個月賠2個月

快訊／北投1家3人陳屍臥房！高燒女兒快篩陽性　死亡長子原住萬華

協助台灣防疫！Google公開防疫六招　輸入疫苗就可得知最新消息

周玉蔻曝「曹興誠痛批藍營」訊息：唯恐台灣不亂　甘為中共犬馬

日本捐的近124萬劑AZ疫苗「抽樣600劑」　力拼6／11前核發封緘證明

獨／華航機師、空姐「違規去酒吧」都被停飛　懲處內容曝光！

對抗疫情！遠距教學憂「變胖又近視」　專家激推「必備3大營養素」

時力黨團籲紓困補助弱勢租屋族　研議暫緩進入夏季電價

疫情下壓力倍增　聯新醫院精神科「視訊門診」提前拆彈

女生鞋櫃要有一雙「Vans」！5種風格可甜可鹽　休閒服、正裝都能配

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

台南善化4條道路一次性改善

國10里港防逃磅啟用　警籲大型車勿超載保平安

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

群聚飲酒作樂新營警查獲6人送罰

「彩雲」預計切過恆春半島　屏縣應變中心二級開設

防疫停課小孩凌晨陽臺疑玩火險釀災

鄭文燦：工業大戶未達節水目標強制鉛封

期待彩雲颱風解渴　各淨水廠啟動大雨濁水應變

京元電子防疫破口台南南科防疫超前部署！

霧峰農會防疫蔬菜箱500箱2小時秒殺

500份太平媽驅五毒香包免費送

奮億金屬實業捐贈立體透氣口罩架一批

黃偉哲：感謝日本捐贈疫苗幫忙照顧在台日人

更多熱門

相關新聞

竹科篩檢站啟用！林智堅：守護「護國神山群」

竹科篩檢站啟用！林智堅：守護「護國神山群」

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他宣布，「竹科社區篩檢站」將於明日啟用，兼具快篩與PCR篩檢，每日篩檢量能將可達80至100件，採預約、分流制。另，新竹市府最新獲配3900劑疫苗，明日將施打完畢，目標將完成全數竹市醫事人員施打。他也提及，正值防疫關鍵期，民眾投訴有娛樂場所持續違規營業，市府查獲屬實後將予以重罰，並斷水斷電。

設4疫苗施打站　林智堅號召醫護組「防疫新竹隊」

設4疫苗施打站　林智堅號召醫護組「防疫新竹隊」

竹市疫苗100%施打！在地百位醫護熱血支援

竹市疫苗100%施打！在地百位醫護熱血支援

林智堅：地方政府應強化疫苗施打效率

林智堅：地方政府應強化疫苗施打效率

竹市設全台首座「疫苗接種站」 下午一條龍開打

竹市設全台首座「疫苗接種站」 下午一條龍開打

關鍵字：

新竹市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面