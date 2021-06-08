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病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

▲新竹市長林智堅今下午召開竹竹苗醫師公會區域應變會議。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今下午召開竹竹苗醫師公會區域應變會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

5月19日全國疫情進入三級警戒，竹市府期間成立全國首創「疫苗專責施打站」，更在18小時內啟動一日千人移工快篩運作，日前也成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」攜手鄰縣區域聯防，與新竹市醫師公會號召數百醫護支援。今新竹市長林智堅透過視訊會議，與醫師公會全國聯合會理事長邱泰源、竹縣與苗縣醫師公會理事長、竹市五大醫院院長視訊會議，向全體醫護團隊致謝，也與全國醫師代表分享竹市防疫經驗。

林智堅今下午召開竹竹苗醫師公會區域應變會議，中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源、新竹市醫師公會理事長邱國華、新竹縣醫師公會理事長古有馨、苗栗縣醫師公會理事長李順安、新竹台大分院新竹醫院副院長邱鼎正、新竹馬偕醫院院長翁順隆、南門醫院院長劉建雄、國軍新竹醫院院長崔以威、新竹國泰醫院副院長曾英智皆出席線上討論。

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邱泰源表示，盼全國超過五萬名醫師投入支援，共同攜手防疫，另要落實竹竹苗防疫作戰聯盟，也需兼顧防疫醫療、建構分級分流的醫療體系。

「病毒已逼近家門口。」林智堅表示，竹竹苗為共同生活圈，產業鏈高度緊密相連，苗栗科技大廠發生移工群聚感染事件，竹市與竹縣都不敢掉以輕心、嚴陣以待，尤其新竹市是竹竹苗地區的核心城市，不能置身事外，也會提供必要的協助。

6月5日在總統蔡英文指示下，成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」，林智堅說，他與新竹縣、苗栗縣，還有衛福部醫福會執行長王必勝保持聯繫，以區域聯防、醫療資源共享為原則執行防疫工作。他更特別感謝新竹市醫師公會、五大醫院醫護團隊，以及許多基層診所夥伴、護理人員的付出。

林智堅說，因有「最佳戰友」新竹市醫師公會理事長邱國華、與所有醫護的支持，有醫護團隊作為最強大的後盾，新竹市府才完成許多不可能的任務。5月24日，五天內在國軍新竹地區醫院旁成立第一座社區篩檢站；5月29日，24小時完成全國首座專責疫苗施打站；6月3日在竹科完成全國科學園區首座社區篩檢站；6月5日，18小時完成全國最大、一天篩檢量能達千件的竹科專案篩檢站。

此外，還有明天即將啟用、位於竹苗邊界的香山社區篩檢站，都同步服務竹市、竹縣與苗栗縣民，透過擴大篩檢人數、增加篩檢量能，找出潛在確診者並收治治療，阻斷傳播鏈。

「更重要的是施打疫苗。」林智堅表示，竹市將於北區、香山區、竹科成立疫苗施打站，新竹市疫苗施打效率總是全國第一，截止今日會打完獲配的1.3萬劑疫苗。而這每項防疫工作都與醫護息息相關，他也再次表達對所有投入的醫護的感謝。

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