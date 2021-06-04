竹科專案篩檢站啟用！目標3天採檢4千移工　保衛半導體產業鏈

▲「竹科專案篩檢站」明啟用後，盼三天完成4千名竹科移工的篩檢。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

因應鄰近縣市科技大廠移工群聚感染案，新竹市長林智堅宣布，市府設立「竹科專案篩檢站」為竹科移工篩檢，將於明日啟用，現著手三項整備工作，包括調度硬體、人力設置專案篩檢站，讓移工就近、分流篩檢；昨與竹市五大醫院院長視訊會議，由醫院支援醫護量能；他也向中央請調國軍人力，於今日完成全區帳篷搭設，他說，明啟用後，盼用三天時間完成4千名竹科移工的篩檢。

林智堅指出，因應科技大廠的群聚案爆發，他昨日第一時間接到竹科廠商求助電話，盼市府協助移工篩檢，就決定由市府主動調度各方資源，要用最短時間內完成篩檢站，讓移工篩檢能夠分流、盡速完成，才能夠阻斷傳播鏈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，防疫如同作戰，阻斷傳播鏈就是在跟時間賽跑，竹科與鄰近縣市不僅地理位子彼此相依，產業鏈高度關聯，守住新竹市就是守護竹科，也保衛台灣的半導體產業鏈。

林智堅說，昨上午他與竹市五大醫院召開視訊會議，與新竹馬偕紀念醫院翁順隆院長、新竹臺大分院新竹醫院詹鼎正副院長、國軍新竹醫院崔以威院長、新竹國泰綜合醫院李興中院長、南門綜合醫院劉建雄院長商討篩檢站運作，確將另尋戶外場地設置，避免進入醫院群聚，而醫院端將全力支援醫護人力調度，分艙分流排班。

此外，為短時間內建立站所，他也向中央請調國軍人力，由第三作戰區指揮部下轄陸軍裝甲五八四旅、第三地區支援指揮部湖口聯保廠、新竹後備指揮部等部隊進場協助，今日進場，一日內完成全區帳篷搭設；並由感染科醫師共同會勘，貴畫符合感控的分流動線。

市府指出，為確保篩檢站符合感控要求，將採分時段、分流、分對象的方式進行篩檢；並請廠商做好篩檢者健康狀況調查，如有症狀者，將分流進行PCR篩檢，不會與一般篩檢混雜，避免群聚風險。

市府指出，根據科管局統計，竹科移工約1萬人，目前初估，各企業參與本次專案篩檢的移工共約4千人。科技廠商若有意願做廠內移工篩檢，應透過竹科管理局申請安排檢測。

此外，為強化移工防疫，即日起也啟動移工宿舍四大措施，包括動線分流、公共空間定期消毒、宿舍用餐區設立隔板、每日健康量測，在此防疫重要關頭，要求各廠商、仲介公司需全力配合，市府今起將加強稽查、違法將依法開罰。