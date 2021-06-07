竹市府推「5000元防疫慰問金」　籲科技廠從業人員主動篩檢

▲新竹市政府今起推動「防疫慰問金」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今於防疫會議宣布，疫情已「兵臨城下」，許多市民反應對苗栗科技廠群聚案的擔心，市府今起推動「防疫慰問金」機制，只要設籍竹市或有居住事實者，於相關廠區服務的從業者，來竹市任一「社區篩檢站」採檢確診，將提供5千元防疫慰問金，「篩檢免費服務，確診也提供照顧」，呼籲民眾主動篩檢，保護自己也保護家人。

他說，這是「竹竹苗防疫作戰聯盟」現階段重點防疫工作，為盡快阻斷傳播鏈，即日起，只要是設籍竹市或有居住事實者，於相關廠區服務的從業者，務必主動前來篩檢；若最後確診，也提供5千元慰問金，降低對民眾生活影響，盼鼓勵民眾主動赴社區篩檢站採檢，也降低五大醫院醫療負擔。

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林智堅說，他昨與中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳通話後決定，因應苗栗科技廠群聚案，市府將對設籍竹市、或有居住事實的廠區從業人員，透過社區篩檢，及早找到社區中潛在確診者，予以醫療協助，且透過疫調、匡列居家隔離者，阻斷病毒傳播鏈。即使快篩陰性者，也應持續健康關懷且要求自主健康管理。

即日起，新竹市已設立的社區篩檢站，開放設籍竹市、或有居住事實的苗栗電子廠從業者免費篩檢。篩檢預約窗口：預約電話03-5355175，預約專線服務時間每日08：00-17：00。

另，位於竹苗縣市邊界的香山社區篩檢站如火如荼設置中，預計本周啟用，持續「竹竹苗防疫作戰聯盟」區域防疫工作，堅守竹竹苗防線。

衛生局表示，竹科專案篩檢站2天來已篩檢1825位移工，昨有8人快篩陽性，其中5人PCR陽性確診，今預計將為989位移工進行篩檢。

「疫苗來了就打、打完再要。」林智堅也宣布，今竹市三區衛生所成立「疫苗服務隊」，將前進社福與長照機構，為超過600位中重度失能、生活無法自理的住民施打疫苗，預計今全數施打完成獲配的600劑疫苗。