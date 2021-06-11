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芒果界LV擺脫疫情限制！利用網路電商　夏雪芒果銷量達10公噸

▲台東夏雪芒果在香港消費市場上有「一生必吃」的美名。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東夏雪芒果在香港消費市場上有「一生必吃」的美名。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

在全國防堵疫情的同時，縣長饒慶鈴超前部署，加強協助農產品的行銷與跨境生鮮電商平台台灣好農合作，從四月份開始在網路預售台東夏雪芒果，成績相當亮眼，統計到五月底外銷香港、澳門、新加坡已經超過1000箱、國內市場也銷售了1500箱，而目前正值夏雪產季開跑的採收期，縣府預估整體在海內外電商平台銷量可望超過10公噸。

國內疫情嚴峻，慶鈴縣長要求縣府農業處協助農產品推展國際市場不停歇，縣府與跨境生鮮電商平台台灣好農合作，從四月份開始在網路預售台東夏雪芒果，成績相當亮眼，統計到五月底外銷香港、澳門、新加坡已經超過1000箱、國內市場也銷售了1500箱，而目前正值夏雪產季開跑的採收期，縣府預估整體在海內外電商平台可望銷售達10公噸以上。

▲台東夏雪芒果在香港消費市場上有「一生必吃」的美名。（圖／台東縣政府提供，下同）

今年為台東夏雪芒果設計不同的授權貼紙，讓台東在地生產夏雪芒果和外縣市有所區別。

台東縣政府農業處表示，有芒果界的LV稱呼的台東夏雪芒果，保留了土芒果的濃郁香氣、愛文芒果的細緻，與金煌的金黃果色，自10多年前引進到台東種植後，因土質及氣候條件相當適合，在產量、收益上都相當豐碩，包括台東市、卑南、太麻里、東河等地都有農民種植，面積已接近200公頃，全台第一。另外，台東農產公司在饒慶鈴董事長的授意下努力爭取，讓擁有夏雪芒果品種權的福爾摩沙公司，今年特別為台東夏雪芒果設計不同的授權貼紙，也讓台東在地生產夏雪芒果和外縣市有所區別。

▲台東夏雪芒果在香港消費市場上有「一生必吃」的美名。（圖／台東縣政府提供，下同）

正值夏雪產季開跑，預估透過電商平台銷售整體銷量可望超過10公噸。

台東農產公司更預計在6月23日辦理台東夏雪芒果評鑑，雖然因為疫情關係無法讓大家現場品嚐，但歡迎大家可以看評鑑結果做網路訂購，給疫情期間宅在家的消費者，享受最美味的台東夏雪芒果。台東夏雪的盛產期是6月到7月初之間，在這短短一個月的採收期期間，當然要在最美味的時候送到消費者手上，才不愧台東夏雪在香港消費市場上「一生必吃」的美名。

農業處指出，台東縣政府與台東農民齊力推廣打開國際市場，早在4月初即已經協助首波夏雪「早春果」外銷到香港和澳門，讓海外消費者和多元貿易通路及早認識嚐鮮，並且吸引消費者上網預購，等候產季到來立刻採收於產地包裝後，立即空運宅配到海外客人手上，不僅可以降低採收期的即刻銷售壓力，最重要的是要確保台東夏雪芒果送到消費者手上的品質，將台東夏雪芒果的品牌價值網高端消費市場做建立，也讓產季期間可以周周空運直送到海外消費者，更期待國際市場的高回購率不受疫情影響，創下國內外銷售佳績。

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