烏日玉闕朝仁宮捐百萬物資力挺醫護　顏清標也送2萬個口罩

▲烏日玉闕朝仁宮董事長林宏昭（左2）等人捐出百萬物資力挺醫護。（圖／玉闕朝仁宮提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠病毒來襲，全台已有385人確診死亡，使得全國民眾人心惶惶。台中市烏日玉闕朝仁宮為關懷第一線醫護、警消等人員，發起「同島一命、齊心抗疫」廣召各界好友力挺防護，共捐贈120萬元物資、購買2200件醫用防護衣、6000件隔離衣及口罩2萬片、護目鏡等防疫物資，由市府民政局長吳世瑋代表接受，吳不但表達感謝之意，也期盼疫情能早日結束。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，本土疫情仍然嚴峻，其中醫護警消人員面對感染的風險機率比一般人高，心中恐懼戒慎，因此這次廣召各界愛心，捐贈上百萬防疫物資，是希望能給予防疫人員加油打氣，也是向這些人員表達感恩之意。

另外，林宏昭也說，立委陳柏惟、市議員江肇國、吳瓊華、前市議員林佩函等得知訊息後，即刻掏腰包一同響應，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也透過慈健診所捐贈口罩2萬個及醫療手套1萬雙，更讓人感到溫暖的還有平時到廟裡參拜的阿嬤省下菜錢一起發揮愛心，甚至連夜市小攤商，即使受到疫情衝擊暫時無營業、無收入下，仍堅持要捐贈20件防護衣。這些善舉、善念讓人看見台灣人的真誠，也讓這次的活動更有意義。

此外，在洽詢防疫物資採購的弘裕企業、宏達益企業、誠鑠企業等廠商也響應此活動，不但價格上給予優惠，並加碼贈送防疫物資共襄盛舉。

吳世瑋表示，感謝玉闕朝仁宮在疫情艱困時刻與市府攜手共同抗疫。此外，他也呼籲全國民眾務必配合政府防疫規範，尤其這次端午節真的不要隨意移動，真的必要外出也請確實佩戴好口罩、勤洗手，並且落實實聯制。唯有全國齊心防疫，才能盡早恢復以往的生活。

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