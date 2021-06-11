快訊／智邦竹南廠1400員工今完成快篩　下周全廠區加驗PCR



▲智邦竹南廠將於今日完成全員快篩，預計下周開始進入全員PCR檢測。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳凱力／綜合報導

本土新冠肺炎嚴峻，苗栗多間科技廠持續淪陷！根據中央疫情指揮中心11日公布，智邦科技新增確診6位，累積確診47人，智邦於11日也說明最新防疫相關措施，並預告將於下周竹南廠進入全員PCR檢測。

智邦科技表示，因應近來苗栗地區新冠肺炎疫情，早於5月就開始進行人員管制，包含停止外來訪客入廠、員工分流用餐等，針對整體廠區與外籍員工宿舍加強清潔消毒，停止所有外籍員工外宿申請，以不同語言資料說明疫情狀況與防疫措施等。

5月中雙北升級三級警戒後，智邦也全面啟動苗栗竹南廠分層分流，其中包括工作區域、休息區域、用餐區域、通勤交通車等，在用餐休息座位採取以QR Code進行人員進出使用管理，並調整不同樓層、不同編組人員上下班時間，並停止人員跨廠區移動，以徹底落實分層分流風險管控。

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5月下旬提前與醫療機構簽約合作篩檢作業，並已在6月4日展開篩檢，同時啟動宿舍與工廠統一分流分艙作業，並另行擴增外籍員工宿舍，降低外籍員工宿舍共居人數。而在新竹本廠部份，在6月9日開始進行篩檢。另外，本公司也已備妥後續篩檢資源，將持續與醫療院所合作，在本公司整體廠區實施定期滾動式篩檢。

智邦表示，竹南廠外籍員工已於7日全數篩檢完畢，剩餘台籍員工、往來人員，也陸續篩檢中，預計竹南全體1400名員工可在今日完成。而快篩陽性員工已完成PCR篩檢、並移至檢疫處所安置，後續持續預期性風險控管措施，同棟宿舍外籍員工也將移出宿舍，安置至其他地點進行自主隔離，暫不回廠工作，將安排進一步健康評估後決定回廠工作時間。

此外，針對高風險員工智邦也進行擴大PCR檢測，目前已完成200多人，下周起將對竹南廠全體員工進行全面擴大PCR檢測；新竹廠區部分有員工1000多名，初步快篩全部陰姓，後續也會考慮納入全面PCR範圍。

受到疫情、分層分流等影響，智邦6月產能維持，但產量部分約有10%受影響，營收則有5%影響，但於全年度產能、產量、營收皆無受影響。

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