宜蘭＋3足跡曝　喜互惠宜興店、壯圍與宜市小7、十分有型復興店

▲▼宜蘭＋3足跡曝，到過喜互惠宜市宜興店、壯圍大福路與宜市光復路小七、十分有型宜市復興店。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭＋3，累計90染疫，新增是父子檔的10多歲男童案12311和50多歲案12506，及從事旅行業60多歲女性案12507，3人6/1至6/9足跡，包括到過喜互惠宜市宜興店、壯圍大福路與宜市光復路小七、十分有型宜市復興店。縣府請曾出入相關場所的民眾，自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀，請佩戴醫用口罩速至指定社區採檢院所就醫。

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宜蘭衛生局11日公布確診個案足跡如下：

案12311在6/1的18:00〜18:15，到過壯圍鄉大福路3段362號7-11美宜門市；6/1的15:40~16:00，到過宜蘭市復興路2段18號1樓十分有型宜興店。

案12506在6/6的15:00~15:15，到過壯圍鄉大福路3段362號7-11美宜門市。

案12507在6/3~6/9期間的10:30~10:45，到過宜蘭縣宜蘭市宜興路一段273號喜互惠生鮮超市宜興店；08:00~08:15及17:00~17:15，到過宜蘭縣宜蘭市光復路26號7-11宜莊門市。