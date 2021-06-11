歐盟、日本等國紛推疫苗護照　衛福部：現階段防疫優先

▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

「歐盟疫苗護照」將在7月1日正式上路，未來歐盟居民只要手持證明，就可以在成員國間自由旅行、不需要接受隔離。對此，衛福部次長石崇良11日表示，台灣現階段不可能有疫苗護照的政策，目前還是防疫優先。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會11日舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

國民黨立委鄭正鈐質詢時表示，目前台灣對於疫苗護照的相關辦法為何，他還看不到任何超前部署。石崇良回應，在目前的階段，不可能有疫苗護照，還是防疫優先。

鄭正鈐指出，歐盟即將在7月份推行疫苗護照，日本也要跟著走，新竹科學園區很多工程師經常要出國，詢問這些人是要施打國產疫苗還是經過國際認證的疫苗。石崇良則重申，現階段不會有疫苗護照的政策。

鄭正鈐詢問，如果國民要施打疫苗，是否有疫苗廠牌的自由選擇權。石崇良則說，目前都還是同意讓民眾有選擇權。

鄭正鈐呼籲，政府應儘速口讓足夠的國際認證疫苗，「這才是真正的可以選擇」，否則民眾到最後只有國產疫苗、沒有辦法選擇，尤其國產疫苗的保護力仍被嚴重質疑，就是在沒有選擇情況下，被迫進入國產疫苗的三期臨床。

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