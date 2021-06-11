偷打疫苗名單遭爆「一缸子陳時中好友」　衛福部：個人行為自負

▲台北市好心肝診所遭爆料安排一般民眾施打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

好心肝診所遭爆料私自替民眾接種疫苗，名嘴謝寒冰10日爆料，這些名單的人跟總統蔡英文、衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌都很熟，「裡頭一缸子陳時中好友」。對此，衛福部次長石崇良11日表示，每個人都有很多好朋友，個人行為要為自己負責。

台北市好心肝診所爆發特權大疫苗事件，遭到台北市政府重罰200萬元，而這份施打疫苗的名單已悄悄在媒體圈曝光。謝寒冰10日晚間爆料，這份名單非常精彩，都是依些有頭有臉的人士，而藍的綠的都有。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會11日舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

國民黨立委鄭正鈐質詢時提及，好心肝事件很多民眾關心，最近有名嘴爆料，很多人用志工的名義施打疫苗，而且裡面有很多蔡英文、陳時中的好朋友，詢問衛福部看法為何。

石崇良表示，衛福部並不清楚名單，不過每個人都有很多好朋友，「不可能要求我的好朋友一定要怎樣，這是我們對好朋友沒辦法約束」，個人行為要為自己負責。

石崇良強調，目前因為疫苗數量有限，指揮中心都會訂出優先順位，並且要求所有醫療機構都要按照順位施打，「不應該有特例」。

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