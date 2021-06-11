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台大金山分院感謝各界捐贈物資　公私協力攜手挺醫護齊心抗疫

▲台大金山分院感謝各界捐贈物資 公私協力攜手力挺醫護齊心抗疫。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲台大金山分院感謝各界捐贈物資，公私協力攜手挺醫護齊心抗疫。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為新北市萬里、金山、石門及三芝等四區的重要醫療支柱，一肩扛起北海岸新冠肺炎篩檢及治療的重責大任。院長張志豪代表院方，感謝各界力挺第一線醫護人員的暖心善舉，尤其一句「你們辛苦了！」大大鼓舞第一線防疫人員的士氣，彼此的體諒帶來是更多溫暖、更多關懷的力量。

台大醫院金山分院表示，感謝企業及善心人士捐贈物資，立法委員賴品妤、新北市議員白珮茹、議員張錦豪、金山區公所、金山警分局、萬里區萬里里長王傑倫、金山農會、石門區觀明宮、石門鎮海包公祖師文化交流協會、天龍愛心慈善協會、新北市愛勳在關懷協會、福智佛教基金會張素芬、廣達醫療科技基金會、新莊愛無國界、aeris瑞士&aeris台灣、薆悅酒店、愛視森科技有限公司、台灣積體電路製造公司。

▲台大金山分院感謝各界捐贈物資 公私協力攜手力挺醫護齊心抗疫。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲新北市愛勳在關懷協會、金山區磺港里長許明熙（右2）。

另外，富凱國際貿易股份有限公司、富凱精密工業股份有限公司、瑞昱半導體股份有限公司、金寶山集團創辦人曹日章、寰宇開發生技食品股份有限公司、詩特莉食品股份有限公司、美德向邦醫療國際股份有限公司、維義事業股份有限公司、博宣寧股份有限公司、熊超人有限公司、UNIQLO。

簡榮宗律師、哈味杏仁茶吳信龍、萬里靖天堂、金山福緣火鍋、金山區清心福全冷飲站、檳榔王、簡立欣、許金盛、卓群暐、林引芳、吳怡萱、許淑慧、林明蓉、李佳彥、藍心湄、林毓珊、宋佳芸、黃樹根等及各界善心人士，力挺台大醫院金山分院第一線醫護人員，支持本院持續為抗疫盡一份力！

台大醫院金山分院院長張志豪表示，疫情尚未平息，大家仍需堅守崗位，戰戰兢兢，臺大醫院金山分院目前仍需各界的慷慨援助，欠缺的物資為快篩試劑、冠狀病毒篩檢儀器、病房設備如血氧機、空氣過濾清淨機等，如有捐贈意願請洽台大醫院金山分院院長室，電話：02-2498-9898轉2303張秘書。

▲台大金山分院感謝各界捐贈物資 公私協力攜手力挺醫護齊心抗疫。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲立法委員賴品妤（左）贈醫療物資。

▲台大金山分院感謝各界捐贈物資 公私協力攜手力挺醫護齊心抗疫。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲新北市議員張錦豪服務處贈醫療物資。

▲野柳薆悅連續3天捐愛心便當 金山醫院長：物資缺乏盼各界伸援手。（圖／記者郭世賢攝）

▲野柳薆悅連續3天捐愛心便當。

▲台大金山分院感謝各界捐贈物資 公私協力攜手力挺醫護齊心抗疫。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲簡榮宗律師捐贈醫療物資。

▲台大金山分院感謝各界捐贈物資 公私協力攜手力挺醫護齊心抗疫。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲金寶山搭設遮雨棚架。

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